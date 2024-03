Poľskí farmári: Tusk nám neoznámil nič nové, 20. marca budú protesty

Varšava 9. marca (TASR) - Organizácie poľských farmárov po rozhovoroch s poľským premiérom Donaldom Tuskom oznámili ďalšie protesty proti poľnohospodárskej politike Európskej únie a dovozu farmárskych produktov z Ukrajiny. TASR prevzala sobotňajšiu správu z tlačovej agentúry DPA.



V stredu 20. marca budú po celej krajine blokády krajských miest, okresných miest a hlavných ciest, povedal v sobotu šéf farmárskych odborov Solidárnosť Tomasz Obszanski pre tlačovú agentúru PAP.



Bol sklamaný výsledkom stretnutia s Tuskom.



"Nič sa nedohodlo, premiér v podstate nič neoznámil," dodal Obszanski.



Tusk po rozhovoroch nezverejnil žiadne stanovisko.



Farmári v Poľsku protestujú už celé týždne proti Zelenej dohode EÚ a proti dovozu obilia a ďalších poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Chcú zabrániť tomu, aby sa lacnejšie ukrajinské obilie dostalo na poľský trh.



Brusel po ruskej invázii na Ukrajinu pred dvoma rokmi pozastavil všetky dovozné clá a kvóty na agroprodukty z Ukrajiny, aby napadnutej krajine ekonomicky pomohol.



Farmárov podľa ich slov zaťažujú aj podmienky Zelenej dohody.



Tusk pred stretnutím oznámil, že jeho vláda bude v Bruseli lobovať za to, aby sa pozastavili alebo pozmenili niektoré regulácie pre poľských farmárov.



Námestník ministra poľnohospodárstva Michal Kolodziejczak v sobotu vyhlásil, že v piatok sa očakáva oznámenie, ktoré výnimky by mohli platiť pre Poľsko. Sú náznaky, že výnimky by sa mohli týkať sporného úhorovania poľnohospodárskej pôdy.



EÚ sa chce stať pomocou Zelenej dohody klimaticky neutrálnou do roku 2050. Do tejto stratégie patria opatrenia v rôznych oblastiach ako energetika, doprava, priemysel a poľnohospodárstvo.