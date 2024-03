Poľskí farmári začali protest na hraniciach s Litvou

Bialystok 1. marca (TASR) - Poľskí farmári začali v piatok protest na hraničnom priechode neďaleko hraníc s Litvou. Vyjadrujú nespokojnosť s prevozom ukrajinského obilia cez túto pobaltskú krajinu. TASR správu prevzala z agentúr PAP a Reuters.



Polícia uviedla, že pri obci Budzisko na severovýchode krajiny začalo demonštrovať takmer 30 ľudí, cestu však úplne nezablokovali. Organizátori oznámili, že blokovaný bude vjazd vozidiel s povolenou hmotnosťou nad 18 ton z Litvy do Poľska, ľavý cestný pruh však zostane prejazdný. Akcia je naplánovaná do 7. marca.



Poľskí farmári tvrdia, že časť ukrajinského obilia vyvezeného do Litvy je neskôr distribuovaná do ďalších krajín s označením európske obilie. Jeden z organizátorov, Karol Pieczynski, pre Reuters uviedol, že cieľom protestu je upozorniť na tento nekontrolovaný dovoz obilia z Ukrajiny na európsky trh.



Litovské úrady však takéto obvinenia odmietajú. Šéf litovského úradu pre krízové situácie Vilmantas Vitkauskas uviedol, že dovoz ukrajinského obilia do Litvy a jeho opätovný export do ďalších krajín nedáva zmysel.



Poľskí farmári chcú, aby litovská strana zaviedla zákaz na dovoz obilia z Ukrajiny a tiež pravidlá, ktoré sú podobné pravidlám v Poľsku. Poľnohospodári po celom Poľsku vyjadrujú nespokojnosť so Zelenou dohodu EÚ, opatreniami EÚ v oblasti klímy a dovozom lacných poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny, pripomína PAP.