< sekcia Zahraničie
Poľskí hasiči mali pre sneženie na Nový rok stovky zásahov
Najviac výjazdov hasiči zaznamenali vo Varminsko-mazurskom vojvodstve na severovýchode krajiny, kde zasahovali 110-krát, v Mazovskom 98-krát a vo Veľkopoľskom 32-krát.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 2. januára (TASR) - V súvislosti so silným snežením na Nový rok zasahovali poľskí hasiči 346-krát. Väčšina zásahov súvisela s odstraňovaním popadaných stromov a konárov z ciest, chodníkov a budov. Meteorológovia očakávajú náročné podmienky aj v nasledujúcich dňoch, informuje varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Najviac výjazdov hasiči zaznamenali vo Varminsko-mazurskom vojvodstve na severovýchode krajiny, kde zasahovali 110-krát, v Mazovskom 98-krát a vo Veľkopoľskom 32-krát. Hovorca hlavného veliteľa hasičského zboru Karol Kierzkowski uviedol, že jednotky vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé počasie zostávajú v plnej pohotovosti.
Podľa Poľského hydrometeorologického ústavu (IMGW) sa v najbližších dňoch očakávajú ďalšie snehové zrážky, mrazy a silný vietor, najmä na severe krajiny. V severných a podhorských oblastiach platia výstrahy prvého stupňa, informoval Mateusz Barczyk z IMGW.
Nepriaznivé podmienky komplikujú aj dopravu. Pre zlé podmienky na trati uviazol vo štvrtok večer pred stanicou Sterlawki na severovýchode krajiny vlak so 180 cestujúcimi, ktorí pre veľké množstvo snehu nemohli vystúpiť z vozňov. Na letisku Varšava-Modlin zas došlo v stredu k výrazným meškaniam letov, pričom prevádzka bola ráno dočasne pozastavená. Premiér Donald Tusk po zasadnutí krízového štábu v stredu uviedol, že všetky záchranné a podporné zložky musia počítať s pesimistickými scenármi a byť pripravené reagovať na dôsledky extrémneho počasia.
Najviac výjazdov hasiči zaznamenali vo Varminsko-mazurskom vojvodstve na severovýchode krajiny, kde zasahovali 110-krát, v Mazovskom 98-krát a vo Veľkopoľskom 32-krát. Hovorca hlavného veliteľa hasičského zboru Karol Kierzkowski uviedol, že jednotky vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé počasie zostávajú v plnej pohotovosti.
Podľa Poľského hydrometeorologického ústavu (IMGW) sa v najbližších dňoch očakávajú ďalšie snehové zrážky, mrazy a silný vietor, najmä na severe krajiny. V severných a podhorských oblastiach platia výstrahy prvého stupňa, informoval Mateusz Barczyk z IMGW.
Nepriaznivé podmienky komplikujú aj dopravu. Pre zlé podmienky na trati uviazol vo štvrtok večer pred stanicou Sterlawki na severovýchode krajiny vlak so 180 cestujúcimi, ktorí pre veľké množstvo snehu nemohli vystúpiť z vozňov. Na letisku Varšava-Modlin zas došlo v stredu k výrazným meškaniam letov, pričom prevádzka bola ráno dočasne pozastavená. Premiér Donald Tusk po zasadnutí krízového štábu v stredu uviedol, že všetky záchranné a podporné zložky musia počítať s pesimistickými scenármi a byť pripravené reagovať na dôsledky extrémneho počasia.