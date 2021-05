Poľskí hasiči zasahovali pri požiari v bani na hnedé uhlie

Varšava 22. mája (TASR) - Baňu na hnedé uhlie v poľskom meste Belchatów zasiahol v sobotu požiar po tom, ako sa vznietilo uhlie na dopravníku. Informovala o tom agentúra AP.



Belchatów sa nachádza v Lodžskom vojvodstve v strednej časti krajiny. Oheň vypukol v sobotu okolo poludnia a okolie bane pokryl čierny dym, píše AP. V okolí bane sa nachádza aj elektráreň spaľujúca hnedé uhlie.



Na mieste zasahovalo 13 hasičských posádok. Z miesta požiaru podľa hovorcu hasičov nehlásili žiadne obete na životoch a ani zranenia. Hasičom sa podľa jeho slov oheň podarilo dostať pod kontrolu, no ešte nie je úplne uhasený.



Poľská energetická spoločnosť PGE, ktorá vlastní baňu aj elektráreň, na Twitteri oznámila, že príčinou požiaru bolo vznietenie uhlia na dopravníku, ktorý prepravuje uhlie do elektrárne. Elektrárne oheň podľa jeho slov nezasiahol. Príčinu požiaru podľa PGE vyšetrí nezávislý výbor.



Súdny dvor Európskej únie (CJEU) v piatok Poľsku nariadil, aby okamžite zastavilo ťažbu v hnedouhoľnej bani Turów nachádzajúcej sa pri česko-poľských hraniciach, pripomína AP. Táto baňa takisto patrí spoločnosti PGE. Žalobu na pôde CJEU podalo Česko, ktoré Česko žiadalo zastavenie ťažby v bani z dôvodov negatívneho vplyvu na životné prostredie.



Poľský vicepremiér a minister štátnych aktív Jacek Sasin podľa AP vyhlásil, že Poľsko rozhodnutie súdu neakceptuje a nepodnikne žiadne kroky, ktoré by oslabili energetickú bezpečnosť krajiny.