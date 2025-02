Poľskí horskí záchranári evidujú výrazný nárast akcií v Tatrách

Zakopané 14. februára (TASR) - Horská záchranná služba v poľských Tatrách (TOPR) zaznamenala v roku 2024 výrazný nárast počtu záchranných akcií. Podľa najnovších štatistík pomohli záchranári 1330 osobám, čo predstavuje nárast o 36 percent oproti roku 2023. Najčastejšie išlo o turistické nehody, informuje spravodajca TASR podľa TOPR.



Výrazne vzrástol počet horolezeckých nehôd, ktorých bolo 53, čo je o 112 percent viac než v predchádzajúcom roku. O 30 percent narástol aj počet turistických nehôd. Naopak, počet skialpinistických nehôd klesol o 24 percent, na 25 prípadov. V každej kategórii zranení bol evidovaný minimálne 20 percentný nárast a počet smrteľných nehôd sa zvýšil na 18 prípadov.



Medzi hlavné príčiny nehôd patrili pády z výšky, ktorých počet vzrástol o viac než 30 percent, a zdravotné komplikácie, kde bol nárast až 66 percent. "Pravdepodobne táto výrazná zmena súvisí so sériou ochorení, ako sú hnačka, zvracanie a dehydratácia, ktorých sme boli svedkami počas letných prázdnin," píšu poľskí horskí záchranári na svojom webe.



Častejšie musel zasahovať aj vrtuľník a počet lavínových nehôd sa viac ako strojnásobil. Kým v roku 2023 boli hlásené tri prípady, v roku 2024 ich bolo až jedenásť.



Záchranári upozorňujú na rastúci počet incidentov spôsobených neadekvátnym vybavením turistov. "Aspoň k časti týchto udalostí by nemuselo dôjsť, keby si turisti navštevujúci poľské Tatry lepšie plánovali výlety, boli v lepšej fyzickej kondícii a mali vhodné vybavenie spolu so schopnosťou správne ho používať," uzatvára svoju správu TOPR.