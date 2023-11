Poľskí kamionisti rozšírili blokádu priechodov s Ukrajinou

Varšava 23. novembra (TASR) - Kamióny smerujúce na Ukrajinu stále čakajú na hraničných priechodoch v dlhých radoch. Na niektorých to je až päť dní, informovala vo štvrtok poľská polícia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry PAP.



Rady sú následkom protestov poľských vodičov kamiónov, ktorí blokujú viacero hraničných priechodov na poľsko-ukrajinskej hranici. Dôvodom je podľa ich slov nespravodlivá konkurencia ukrajinských firiem podnikajúcich v cestnej nákladnej doprave. Poľské prepravné firmy vo štvrtok ešte rozšírili protest tým, že zablokovali ďalšie pohraničné kontrolné stanovište, v obci Medyka na juhu Poľska, píše agentúra AFP.



Policajná hovorkyňa Angelika Glagová-Kunyszová pre PAP povedala, že rad kamiónov čakajúcich na prekročenie hranice v obci Dorohusk sa skrátil, ale stále je dlhý približne 18 kilometrov.



"V rade je okolo 750 vozidiel a pohraničné služby uviedli, že čas čakania odhadujú na 117 hodín, čo je takmer päť dní," spresnila hovorkyňa.



Ďalších 620 kamiónov čaká v 150-hodinovom rade na vstup na Ukrajinu na hraničnom priechode v obci Hrebenne.



Podľa ďalšej policajnej hovorkyne Malgorzaty Pawlowskej je tam rad kamiónov "dlhý približne 48 kilometrov".



Vodiči začali svoj protest 6. novembra a žiadajú zavedenie komerčných povolení pre ukrajinské spoločnosti prevážajúce tovary. Výnimku by dostali iba vozidlá s humanitárnou pomocou a vojenskou výzbrojou. Žiadajú aj pozastavenie povolení pre firmy, ktoré vznikli po vypuknutí vojny na Ukrajine.



Poľské prepravné firmy vo štvrtok rozšírili protest tým, že zablokovali štvrté kontrolné stanovište Medyka. Doteraz protestovali na troch hlavných hraničných priechodoch.



V Medyke sa k protestujúcim kamionistom pridali aj miestni farmári, ktorí tvrdia, že dovoz ukrajinského obilia znížil ceny ich komodít.



"Sme dnes tu na hranici v Medyke a začíname trojdňový výhražný protest proti situácii v poľnohospodárstve a v doprave," uviedol pre AFP Roman Kondrów, líder farmárskeho protestu v obci.



Farmári žiadajú dotácie a pôžičky na podporu svojho podnikania a oznámili, že priechod Medyka budú blokovať niekoľko hodín denne, potom od pondelka spustia úplnú blokádu.



"Stojíme za poľským národným prepravným sektorom a podporujeme sa navzájom - oni podporujú nás, my ich," dodal Kondrów.