Poľskí kandidáti na prezidenta viedli predvolebné debaty

Varšava 12. apríla (TASR) - Dvaja hlavní poľskí prezidentskí kandidáti - Rafal Trzaskowski z Občianskej koalície (KO) a Karol Nawrocki podporovaný opozičnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) - v piatok zorganizovali dve samostatné predvolebné debaty, ktoré sprevádzal chaos i konflikty. TASR o tom informuje podľa správ agentúr PAP a AP.



Debata sa mala pôvodne konať iba medzi hlavnými kandidátmi v meste Koňskie, proti čomu však protestovali ďalší súperi o funkciu, a tak sa formát stretnutia rozšíril, píše AP. Odvysielať ju mala verejnoprávna televízia TVP a tiež súkromné televízie TVN a Polsat - obe priaznivejšie naklonené k strane KO, píše PAP. Nawrocki preto prisľúbil účasť iba pod podmienkou, že budú diskusiu spoluorganizovať stanice prejavujúce väčšiu podporu strane PiS ako napríklad TV Republika, wPolsce24 a TV Trwam. Jeho požiadavka však bola zamietnutá.



Televízia Republika napokon zorganizovala vlastnú debatu v tom istom meste a pozvala aj Trzaskowského, ktorý ale neprišiel. Začala sa o 18.50 h a Nawrocki počas nej vyjadril nesúhlas migračným paktom. „Taktiež nepodporujem výstavbu integračných centier pre nelegálnych migrantov a poskytovanie finančnej podpory (týmto osobám),“ ozrejmil. Proti paktu boli aj ďalší kandidáti. Joanna Senyszynová (Poľská socialistická strana - PPS) pakt naopak podporila, za čo si podľa PAP vyslúžila pískanie a nesúhlasné výkriky z publika.



Druhá diskusia, ktorú presadzoval Trzaskowski, sa začala o 20.00 h. Niektorí kandidáti však vyjadrili nespokojnosť s tým, že ich Trzaskowski informoval o podujatí príliš neskoro, píše PAP. Nawrocki sa napokon dostavil aj na túto debatu. Podľa jeho vyjadrení však došlo k pokusom o znemožnenie vstupu členom jeho volebného tímu do sály, a tak sa pri vchode strhla potýčka, ktorú naživo odvysielala aj televízia.



Kandidáti sa počas tejto diskusie vyjadrili k otázke, či majú záujem o obnovenie povinnej brannej povinnosti v armáde, pričom favoriti odpovedali „nie“. Pýtali sa ich tiež, čo by mal prezident urobiť na zabezpečenie energetickej stability Poľska, ktoré sa snaží oslobodiť od ruskej energie. Kandidáti prostredníctvom rôznych vyjadrení zdôrazňovali podporu obnoviteľných zdrojov, jadrovej energie či kladenie väčšieho dôrazu na využitie poľského uhlia. Iba jeden z nich (Maciej Maciak z Hnutia za prosperitu a mier - RDiP) uviedol, že podporuje využívanie ruskej energie.



Trzaskowski si udržiava stabilné vedenie v prieskumoch verejnej mienky. V najnovšom prieskume inštitútu IBRiS pre denník Rzeczpospolita dostal kandidát vládnej Občianskej koalície podporu 36 percent respondentov. Druhým najsilnejším kandidátom v prieskume bol Karol Nawrocki, ktorého by volilo necelých 23 percent opýtaných. Na treťom mieste skončil Slawomir Mentzen z opozičnej Konfederácie so ziskom 17 percent. Mentzen sa pritom nezúčastnil ani na jednej debate. Podľa jeho slov sa „nechcel podieľať na cirkuse“, píše AP.



Prezidentské voľby sa v Poľsku uskutočnia 18. mája, pričom sa končí druhé a zároveň posledné funkčné obdobie poľskej hlavy štátu Andrzeja Dudu. Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska aspoň 50 percent, bude sa 1. júna konať druhé kolo, kde sa proti sebe postavia dvaja najúspešnejší súperi.