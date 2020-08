Poľskí lídri vyjadrili podporu protestujúcim v Bielorusku

Varšava 31. augusta (TASR) - Poľskí lídri v pondelok na oslavách 40. výročia založenia odborovej organizácie Solidarita vyjadrili podporu bieloruským protestujúcim, ktorí žiadajú odchod prezidenta Alexandra Lukašenka a nové, nezmanipulované prezidentské voľby.



Solidarita bola kľúčová pri porážke komunistického režimu v Poľsku a v strednej Európe a zaslúžila sa o pokojný prechod k demokracii vo vlastnej krajine, pripomenula tlačová agentúra DPA.



"Bratia Bielorusi! Dnes ste to vy, čo prežívate svoj príval solidarity. Sme s vami. Poľská Solidarita je s vami!" povedal v pondelok poľský premiér Mateusz Morawiecki na hlavných oslavách 40. výročia, ktoré sa konali v historických lodeniciach v meste Gdansk pri pobreží Baltského mora, kde Solidarita vznikla.



"Sme presvedčení, že slobodné, nezávislé Bielorusko patrí do rodiny európskych národov, kde bude žiť v harmónii a mieri so všetkými svojimi susedmi. Takéto Bielorusko si želá väčšina Bielorusov," dodal premiér.



Poľský prezident Andrzej Duda takisto ocenil bieloruských protestujúcich.



"Nech žije Bielorusko!" skandoval Duda počas svojho príhovoru.