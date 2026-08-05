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Poľskí meteorológovia vydali varovania pred teplom a búrkami

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami platí v šiestich vojvodstvách a v častiach ďalších regiónov vrátane Mazovského a Malopoľského vojvodstva.

Autor TASR
Varšava 5. augusta (TASR) - Poľský Inštitút meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) vydal výstrahy pred horúčavami pre takmer celé územie krajiny. Na juhovýchode Poľska môžu teploty v stredu dosiahnuť až 40 stupňov Celzia a v niektorých regiónoch platia aj výstrahy pred búrkami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa IMGW.

Najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami platí v šiestich vojvodstvách a v častiach ďalších regiónov vrátane Mazovského a Malopoľského vojvodstva. Meteorológovia tam do štvrtka večera očakávajú denné teploty od 31 do 38 stupňov Celzia. Druhý stupeň výstrahy bol vyhlásený vo Veľkopoľskom vojvodstve a v častiach ďalších siedmich regiónov, prvý stupeň platí na severe krajiny.

IMGW zároveň vydal výstrahy pred búrkami pre Sliezske vojvodstvo a časti severného a západného Poľska. Búrky môžu sprevádzať prívalové zrážky do 50 milimetrov, nárazy vetra do 90 km/h a lokálne aj krupobitie.

Poľská energetická spoločnosť Enea v utorok obmedzila prevádzku elektrární Kozienice a Polaniec pre nízky stav vody vo Visle, ktorá slúži na ich chladenie. Podľa hovorcu vlády Adama Szlapku Poľsku však problémy so stabilitou siete nehrozia.
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