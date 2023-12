Poľský minister kultúry dal do likvidácie aj 17 staníc rozhlasu

Varšava 30. decembra (TASR) - Poľský minister kultúry Bartlomiej Sienkiewicz v piatok prostredníctvom príspevku na sociálnych sieťach oznámil, že sa rozhodol dať do likvidácie aj 17 regionálnych staníc Poľského rozhlasu (Polskie Radio). K takémuto opatreniu pristúpil v súlade so snahou novej vlády o odpolitizovanie verejnoprávnych médií, píše TASR podľa agentúry PAP.



"Dnes som sa rozhodol - v rámci pokračovania v skôr začatom procese - dať do likvidácie 17 regionálnych staníc Poľského rozhlasu (Polskie Radio)," oznámil Sienkiewicz na platforme X. PAP približuje, že tým narážal na svoje predošlé rozhodnutie dať do likvidácie poľskú verejnoprávnu televíziu TVP, Poľský rozhlas aj samotnú PAP.



Nová poľská vláda takýmito opatreniami reaguje na minulotýždňové rozhodnutie prezidenta Andrzeja Dudu vetovať návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, ktorý pre verejnoprávne médiá vyčlenil tri miliardy zlotých (690 miliónov eur).



Vetovanie rozpočtu zo strany Dudu, ktorý je považovaný za spojenca predošlej vlády vedenej stranou Právo a spravodlivosť (PiS), je podľa PAP vnímané ako snaha pozastaviť financovanie verejnoprávnych médií, ktoré už teraz nie sú pod kontrolou PiS.



Dolná komora poľského parlamentu, Sejm, prijala minulý týždeň uznesenie, v ktorom vyzvala na obnovenie právneho poriadku a nestrannosti verejnoprávnych médií. Nový minister kultúry následne vymenil šéfov a správne rady verejnoprávneho rozhlasu a televízie, ako aj tlačovej agentúry PAP. Opozičná strana PiS, z ktorej pochádza práve aj prezident Duda, tento krok ostro kritizovala. Za porušenie ústavy ho označil aj Duda.



Predstavitelia PiS, ktorá v Poľsku vládla predošlých osem rokov, protestovali proti "nezákonnému prevzatiu" verejnoprávnych médií novou vládou v uplynulých dňoch zdržiavaním sa v centrálach týchto médií. PiS najnovšie v piatok zvolala na 11. januára demonštráciu pred Sejmom, informuje agentúra DPA.



"Spoločne budeme protestovať proti zavádzaniu cenzúry zo strany (nového poľského premiéra) Donalda Tuska," uvádza sa vo videu, ktoré v piatok na sociálnej sieti X zverejnil predseda poslaneckého klubu PiS a bývalý minister obrany Mariusz Blaszczak.



Tuskova proeurópska vláda, ktorá sa úradu ujala v polovici decembra, obviňuje verejnoprávne médiá z toho, že za vlády PiS sa v posledných rokoch stali propagandistickými nástrojmi tejto strany. DPA pripomína, že verejnoprávne médiá v tej istej súvislosti kritizovali aj medzinárodné organizácie.