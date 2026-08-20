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Poľskí námorníci vo Švédsku absolvujú výcvik na ponorkách
Varšava a Štokholm sa v júni dohodli na nákupe troch švédskych ponoriek triedy A26 Blekinge.
Autor TASR
Varšava/Štokholm 20. augusta (TASR) - Vo Švédsku sa začal výcvik poľskej posádky pre ponorku triedy A17, v stredu to oznámil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Varšava a Štokholm sa v júni dohodli na nákupe troch švédskych ponoriek triedy A26 Blekinge, čím sa Švédsko stalo strategickým partnerom v rozvoji poľských ponorkových síl Orka. Podľa dohody by mala prvá nová ponorka doraziť medzi rokmi 2031 - 2032 a ďalšie dve do roku 2038.
Cieľom je rozšíriť poľskú flotilu ponoriek, ktorú v súčasnosti tvorí jediná ORP Orzel zo sovietskej éry a vyžaduje si preto pravidelné opravy. Švédsko preto poskytne dočasne náhradu, kým doručí nové ponorky. Ide o plavidlo triedy A17, ktorým sa zaistí kontinuita výcviku, ak by došlo k vyradeniu ORP Orzel z prevádzky.
„Vo Švédsku sa začal výcvik našich námorníkov, ktorí vytvoria posádku ponorky A17,“ napísal Kosiniak-Kamysz na platforme X. Námorníci sa priučia taktickej zdravotnej príprave, zabezpečeniu fungovania plavidla v prípade poškodenia, postupom pri záchranných operáciách, ktoré zahŕňajú aj únik pod vodou. Zároveň absolvujú tréning na simulátoroch a na palube samotnej ponorky triedy A17.
Varšava a Štokholm sa v júni dohodli na nákupe troch švédskych ponoriek triedy A26 Blekinge, čím sa Švédsko stalo strategickým partnerom v rozvoji poľských ponorkových síl Orka. Podľa dohody by mala prvá nová ponorka doraziť medzi rokmi 2031 - 2032 a ďalšie dve do roku 2038.
Cieľom je rozšíriť poľskú flotilu ponoriek, ktorú v súčasnosti tvorí jediná ORP Orzel zo sovietskej éry a vyžaduje si preto pravidelné opravy. Švédsko preto poskytne dočasne náhradu, kým doručí nové ponorky. Ide o plavidlo triedy A17, ktorým sa zaistí kontinuita výcviku, ak by došlo k vyradeniu ORP Orzel z prevádzky.
„Vo Švédsku sa začal výcvik našich námorníkov, ktorí vytvoria posádku ponorky A17,“ napísal Kosiniak-Kamysz na platforme X. Námorníci sa priučia taktickej zdravotnej príprave, zabezpečeniu fungovania plavidla v prípade poškodenia, postupom pri záchranných operáciách, ktoré zahŕňajú aj únik pod vodou. Zároveň absolvujú tréning na simulátoroch a na palube samotnej ponorky triedy A17.