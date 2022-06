Poľskí odborníci vyškolia ukrajinských lekárov v urgentnej medicíne

Varšava 29. júna (TASR) - Špecialisti z Varšavskej lekárskej univerzity (WUM) vyškolia 400 ukrajinských lekárov v urgentnej medicíne, lekárskych zákrokoch na bojisku či ošetrovaní alebo liečbe rozsiahlych poranení vo vojenských podmienkach. Agentúre PAP to v utorok povedal hovorca zmienenej univerzity Jaroslaw Kulczycki.



Hovorca priblížil, že na WUM nedávno zavítala delegácia z lekárskej univerzity v ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk. Delegácia rokovala s vedením varšavskej univerzity.



"Tieto rozhovory sa týkali spolupráce medzi (oboma) univerzitami," uviedol Kulczycki s tým, že v rámci nich sa dohodlo, že špecialisti z WUM vyškolia 400 ukrajinských lekárov. "Tieto kurzy budú prebiehať na Ukrajine," dodal hovorca.



Do Poľska zase budú podľa jeho slov prichádzať na dvojtýždňové výcvikové kurzy päťčlenné tímy ukrajinských inštruktorov záchrannej služby. Po vyškolení sa vrátia na Ukrajinu a so získanými poznatkami sa podelia s tamojšími lekármi a záchranármi. Hovorca dodal, že v pláne je aj nákup vybavenia na nácvik poskytovania prvej pomoci, ktoré bude zaslané na Ukrajinu.



Delegácia z ukrajinskej univerzity diskutovala s WUM tiež o možnostiach študentských výmen či výskumných študijných pobytov, ako aj o prípadnom školení pre ukrajinských psychológov v súvislosti s poskytovaním terapie osobám s posttraumatickou stresovou poruchou.