Poľskí pendleri sú proti reštrikciám znemožňujúcim ich prácu v Nemecku

Varšava 25. apríla (TASR) - Stovky ľudí žijúcich v poľsko-nemeckom pohraničí protestovali v piatok proti opatreniam súvisiacim s epidémiou koronavírusu nového typu, ktoré im podľa nich bránia v každodennej dochádzke do práce.



Ako informovala agentúra AFP, v reakcii na pandémiu obidve krajiny požadujú, aby sa osoby vstupujúce na ich územie podrobili 14-dňovému pobytu v karanténe. Nemecko však týmto tzv. pendlerom udeľuje výnimku, Poľsko k tomuto kroku nepristúpilo.



Podľa poľskej spravodajskej agentúry PAP asi 100 demonštrantov na každej strane hraničného priechodu Rosówek-Rosow vyzvalo na uvoľnenie terajších pravidiel.



"Nemecké nemocnice v pohraničnom regióne zamestnávajú veľa lekárov a zdravotných sestier, ktorí nie sú schopní dochádzať za prácou," uviedla Marta Szusterová, organizátorka protestov na nemeckej strane. "To isté platí pre farmaceutov alebo učiteľov," povedala pre PAP.



Protesty podobnej veľkosti sa uskutočnili v niekoľkých ďalších pohraničných mestách vrátane miest Gubin (Poľsko) a Guben (Nemecko), ako aj v Zgorzelci (Poľsko) a Görlitzi (Nemecko).



Podľa údajov Eurostatu z roku 2018 v Nemecku pracovalo 125.000 ľudí žijúcich v Poľsku. Šlo o najvyšší počet pendlerov v rámci členských krajín EÚ.



S cieľom povzbudiť poľských pendlerov dochádzajúcich za prácou do Nemecka niektoré pohraničné regióny teraz ponúkajú denne 40 až 65 eur na zaplatenie stravy a hotelových izieb.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki tento týždeň uviedol, že je "ťažké vyriešiť (túto) dilemu", pričom vysvetlil, že ostatní obyvatelia pohraničných obcí a miest vyjadrujú obavy z rizika, ktoré predstavuje vyššia miera infikovaných za hranicami.



"Pokúsim sa nájsť zlatú strednú cestu," dodal Morawiecki s tým, že požiadal guvernérov, aby navrhli riešenia, ktoré by umožnili cezhraničné dochádzanie bez karantény, ale vyžadovali by dostatočnú izoláciu, aby sa ostatní obyvatelia cítili bezpečne.