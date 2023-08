Poľskí pohraničníci žiadajú vyslanie vojakov na hranice s Bieloruskom

Varšava 7. augusta (TASR) - Poľská pohraničná stráž požiadala vládu o vyslanie ďalších 1000 vojakov k hraniciam s Bieloruskom. Majú tam pomôcť s riešením problému narastajúceho počtu pokusov o nelegálny prechod do Poľska, píše TASR podľa pondelňajšej správy stanice Sky News.



Poľská pohraničná stráž tvrdí, že len v tomto roku sa už hranice s Bieloruskom pokúsilo prekročiť prinajmenšom 19.000 ľudí. Ide o značný nárast oproti vlaňajšku, keď takýchto pokusov zaznamenali 16.000.



Iba počas minulého mesiaca zaznamenala pohraničná stráž približne 3900 takýchto pokusov. Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin zároveň v júli oznámil, že začal s cvičením bieloruskej armády v snahe spraviť z nej "druhú najlepšiu armádu na svete".



Poľské ministerstvo obrany už v uplynulých týždňoch vyslalo k týmto hraniciam vyše 1000 vojakov, a to práve z dôvodu obáv z možnej prítomnosti vagnerovcov v Bielorusku.



K žiadosti o vyslanie ďalších vojakov došlo podľa agentúry PAP pre obavy z nárastu nelegálnej migrácie organizovanej Minskom, ale aj po viacerých incidentoch, ktoré sa v ostatnom čase odohrali na hraniciach.



Podľa slov námestníka poľského ministra vnútra Macieja Wasika dochádza k narastaniu agresie zameranej voči príslušníkom pohraničnej stráže. Pri jednom z takýchto incidentov bol cez hranicu hodený nespresnený predmet, ktorý rozbil okno na aute pohraničnej stráže.



Bieloruské orgány zároveň podľa námestníka poškodili na jednom úseku hraníc plot, aby migrantom umožnili prechod na poľské územie. "Bez účasti bieloruských síl by nebolo možné (hranice) prekročiť," dodal Wasik.



Zakladateľ Vagnerovej skupiny Prigožin pokúsil koncom júna zorganizovať ozbrojenú vzburu voči veleniu ruskej armády. Ukončenie vzbury pomohol vyjednať bieloruský líder Alexandr Lukašenko a v rámci uzavretej dohody dostal Prigožin a jeho žoldnieri možnosť presunúť sa práve do Bieloruska. To vyvolalo znepokojenie v krajinách na východnom krídle NATO, ktoré sa obávajú, že by presun vagnerovcov na bieloruské územie mohol zvýšiť nestabilitu v regióne.



Spojené štáty aj Organizácia Spojených národov však v ostatnom čase opakovane vyslovili názor, že vagnerovci pre Poľsko nepredstavujú reálnu hrozbu.



Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že títo žoldnieri nedávno vykonali výcvik vojakov v tábore v Breste, šiestom najväčšom bieloruskom meste, ktoré leží len niekoľko stoviek kilometrov od hraníc s Poľskom.