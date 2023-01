Poľskí policajti budú po nehode cvičení na používanie granátometov

Varšava 4. januára (TASR) - Na základe nových predpisov sa v Poľsku bude po novom vyžadovať, aby špecializovaní policajti absolvovali výcvik na zaobchádzanie s granátometmi. Podľa médií ide o reakciu na incident z vlaňajšieho decembra, pri ktorom šéf poľskej polície nedopatrením spôsobil vo svojej kancelárii výbuch granátometu, ktorý dostal ako darček na návšteve Ukrajiny. TASR správu prevzala v noci na stredu od agentúry AP.



Aktualizovaná smernica týkajúca sa výcviku policajtov pri používaní zbraní vstúpila do platnosti 1. januára. Poľské ministerstvo obrany ju schválilo len dva dni po tom, čo v kancelárii šéfa poľskej polície generála Jaroslawa Szymczyka došlo k výbuchu granátometu. Ten vybuchol počas toho, ako ním policajný šéf hýbal. Pri incidente utrpel Szymczyk a ešte jedna osoba ľahké zranenia.



Szymczyk po nehode uviedol, že bol ubezpečený, že granátomet, ktorý bol darom od Ukrajincov, nie je nabitý.



Niektorí poľskí politici po výbuchu tvrdili, že príslušníci polície by mali byť lepšie oboznámení s takýmito zbraňami, pričom média aktualizáciu smerníc spojili so spomínaným incidentom.



Poľsko je oddaným podporovateľom Ukrajiny vo vojne proti Rusku. Rôzni poľskí predstavitelia preto vlani Kyjev viackrát navštívili, pripomína AP.