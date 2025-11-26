< sekcia Zahraničie
Poľskí politici sa sporia v reakcii na rozhodnutie súdu o manželstvách
Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Dariusz Mazur uviedol, že verdikt nie je v rozpore s článkom 18 poľskej ústavy ktorý definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy.
Varšava 26. novembra (TASR) - Verdikt Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ktorý členským štátom prikazuje uznávať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom štáte Únie, vyvolal v Poľsku protichodné reakcie. Postoje politikov a právnikov oscilujú medzi obranou ústavnej definície manželstva a výzvami na rešpektovanie záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ. Informácie podľa agentúry PAP zhrnul varšavský spravodajca TASR.
Minister spravodlivosti Waldemar Žurek pripustil, že krajina bude musieť rozhodnutie určitým spôsobom zaviesť do poľského práva a hľadať legislatívne riešenie, pričom upozornil na potrebu spoločenskej edukácie. Podpredseda prezidentskej kancelárie Adam Andruszkiewicz označil verdikt za nebezpečný precedens a snahu obísť poľskú ústavu. „Kancelária prezidenta sa nepodriadi teroru dúhových rozsudkov,“ povedal a dodal, že Poľsko si musí zachovať suverenitu pri určovaní vlastného rodinného práva.
Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Dariusz Mazur uviedol, že verdikt nie je v rozpore s článkom 18 poľskej ústavy ktorý definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Bývalý sudca SDEÚ Marek Safjan rozsudok nepovažuje za revolučný. Podľa jeho slov iba potvrdzuje dlhodobý princíp uznávania právneho statusu párov, ktoré uzavreli manželstvo v inom členskom štáte. Safjan zdôraznil, že verdikt má byť vnímaný ako usmernenie pre správnu a súdnu prax.
Podľa bývalého predsedu poľského Ústavného súdu Andrzeja Zolla možno rozhodnutie rozšírením pojmu „najbližšej osoby“ zohľadniť v pripravovanom zákone o partnerských zväzkoch bez zásahu do ústavy. Profesor na Sliezskej univerzite v Katoviciach Tomasz Pietrzykowski varoval, že zavedenie tohto rozsudku môže vyvolať ideologický konflikt a riskovať prezidentské veto.
Verdikt SDEÚ reagoval na prípad dvoch Poliakov zosobášených v roku 2018 v Berlíne, ktorým úrady odmietli zapísať sobáš do poľského registra. Súd rozhodol, že takéto odmietnutie odporuje právu EÚ.
