Poľskí poľnohospodári ukončili protest na hraniciach s Litvou

Varšava 7. marca (TASR) - Poľnohospodári zo severovýchodného Poľska ukončili svoj protest na hraniciach s Litvou, kde od piatku monitorovali kamióny prichádzajúce do Poľska. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



Poľnohospodári však neblokovali dopravu tak ako pri protestoch na ukrajinských hraniciach. "Protest spočíval v tom, že sme sledovali koordinovaný postup pohraničnej stráže, ktorá kontrolovala nákladné autá vchádzajúce do Poľska," uviedol organizátor protestu pri obci Budzisk Karol Pieczynski.



"Ukrajinské obilie sa preváža cez Poľsko do Litvy a vracia sa do Poľska a na európsky trh vo forme múky a pšeničných otrúb," povedal Pieczynski. "V súčasnosti sa to deje v medziach zákona," dodal.



Poľnohospodári očakávajú, že litovská strana zakáže dovoz obilia z Ukrajiny a zavedie predpisy o tranzite obilia, ktoré budú podobné tým v Poľsku. Podľa Pieczynského sa aj ruské obilie dostáva do Poľska a EÚ cez Litvu, a to najmä z Lotyšska.



V Poľsku sa konali protesty už od novembra. Najrozsiahlejšie boli na ukrajinských hraniciach a v poľskom hlavnom meste. V rámci protestov došlo aj k incidentom, keď protestujúci otvorili návesy či vagóny s ukrajinským obilím a vysypali ho na zem.



Medzi požiadavky poľských poľnohospodárov patrí upustenie od Európskej zelenej dohody, uzavretie hraníc pred prívalom agropotravinárskych výrobkov z krajín mimo EÚ a podpora pre chov zvierat v Poľsku.