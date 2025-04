Poľskí právnici: Usmrtenie životaschopného plodu je trestné

Varšava 15. apríla (TASR) - Úmyselné usmrtenie ľudského plodu, ktorý je schopný prežiť mimo tela matky, je podľa poľských právnikov trestným činom. V určitých prípadoch môže byť takéto konanie v Poľsku kvalifikované aj ako vražda. Právnici sa tak vyjadrili v reakcii na medializovaný prípad interrupcie v neskorom štádiu tehotenstva. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na správu agentúry PAP.



Na potrebu vyjasnenia výkladu zákonného pojmu "prerušenie tehotenstva" upozornila ministerku zdravotníctva Izabelu Leszczynovú Poľská spoločnosť gynekológov a pôrodníkov (PTGiP) po medializovanom prípade umelého potratu v deviatom mesiaci. Spoločnosť v liste poukázala na to, že aj v pokročilom štádiu tehotenstva je možné legálne vykonať zákrok z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia ženy, avšak podľa zákona nemôže byť vykonaný formou úmyselného usmrtenia plodu.



"Nad 24. týždeň už nejde o žiadnu interrupciu, ale o pôrod," uviedol pre PAP prezident PTGiP Piotr Sieroszewski. Docent práva Radoslaw Tymiňski sa pre PAP vyjadril, že úmyselné usmrtenie plodu schopného života mimo tela matky, napríklad vpichnutím chloridu draselného do srdca, je konanie, ktoré možno považovať za vraždu.



Podľa Tymiňského má spoločnosť voči plodu od momentu jeho životaschopnosti mimo tela matky rovnaké povinnosti ako voči iným ľuďom vrátane povinnosti ho zachrániť.



Právnici oslovení PAP sa zhodli, že v neskorých štádiách tehotenstva z medicínskeho hľadiska nejde o potrat, ale o ukončenie tehotenstva vyvolaním pôrodu. V právnom zmysle však stále ide o ukončenie tehotenstva, ktorého výsledkom môže byť aj narodenie živého dieťaťa.



Pozornosť poľskej verejnosti vzbudil prípad pacientky z nemocnice v Lodži, ktorá mala vážne psychické ťažkosti po zistení, že jej dieťa pravdepodobne trpí dedičnou chorobou krehkých kostí. Žiadosť o ukončenie tehotenstva lekári zamietli, pacientku previezli na psychiatrické oddelenie a navrhli ukončenie tehotenstva cisárskym rezom.



Žena s návrhom nesúhlasila a z nemocnice ju na vlastnú žiadosť prepustili. Neskôr vyhľadala pomoc v nemocnici v Olešnici, kde ju gynekologička Gizela Jagielská podrobila ukončeniu tehotenstva v 36. týždni usmrtením plodu vpichnutím chloridu draselného do srdca.



Jagielská pre agentúru PAP uviedla, že zákrok bol v súlade so zákonom a podporený lekárskymi odporúčaniami. Jagielská tiež pred zákrokom kontaktovala národného konzultanta pre perinatológiu a dostala odporúčanie ponúknuť pacientke všetky dostupné metódy ukončenia tehotenstva. Tá sa rozhodla pre zákrok, ktorý bol vykonaný. Postup vyšetruje prokuratúra v Olešnici.