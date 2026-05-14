Štvrtok 14. máj 2026
Poľskí predstavitelia popreli zrušenie nasadenia vojakov USA v Poľsku

Na snímke poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Foto: TASR- Slavomír Gregorík

Táto otázka sa netýka Poľska – súvisí s predtým oznámenou zmenou prítomnosti časti ozbrojených síl USA v Európe, reagoval poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Autor TASR
Varšava 14. mája (TASR) - Poľskí predstavitelia vo štvrtok popreli správy médií o neočakávanom zrušení vyslania americkej obrnenej brigády do Poľska. Tvrdia, že zrušenie sa týka stiahnutia amerických vojakov z Nemecka, informuje TASR podľa agentúry PAP.

Špecializované noviny o americkej armáde Army Times na sieti X v stredu uviedli, že pozemné sily USA „náhle zastavili plánované nasadenie v Poľsku, čím sa počty amerických vojakov v Európe dostanú na úroveň spred roku 2022 – pred tým, ako Rusko vtrhlo na Ukrajinu“.

Denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na predstaviteľa Pentagónu napísal, že ministerstvo obrany zastavilo nasadenie viac ako 4000 vojakov bojovej brigády v Európe, ktorí mali byť pôvodne nasadení v Poľsku v rámci plánovanej deväťmesačnej rotácie. Podľa WSJ už bola časť techniky a personálu na ceste, takže nové rozhodnutie niektorých armádnych predstaviteľov zaskočilo.

„Táto otázka sa netýka Poľska – súvisí s predtým oznámenou zmenou prítomnosti časti ozbrojených síl USA v Európe,“ reagoval poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz na X. Rovnako sa vyjadril koordinátor špeciálnych zložiek Tomasz Siemoniak a námestník ministra obrany Cezary Tomczyk doplnil, že „táto správa sa týka Nemecka“. Poznamenal tiež, že Poľsko „sa neustále snaží o zvýšenie prítomnosti amerických vojakov“.

V Poľsku je v súčasnosti približne 10.000 amerických vojakov v rámci stálej a rotujúcej prítomnosti. Ku kľúčovým lokalitám patria základňa protiraketovej obrany v Redzikowe na severe krajiny a základňa v západopoľskej Poznani.

Varšava v posledných dňoch vedie s Washingtonom rozhovory o zvýšení počtu príslušníkov pozemných síl USA v Poľsku, ktoré vyjadrilo záujem okrem iného o presun amerických vojakov na svoje územie v rámci oznámeného stiahnutia 5000 príslušníkov z Nemecka, doplnila PAP.
