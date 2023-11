Poľskí strážnici majú Fínsku pomôcť na hranici s Ruskom

Helsinki/Varšava/Moskva 29. novembra (TASR) - Poľská pohraničná stráž v stredu informovala, že v pondelok vyšle svojich odborníkov na fínsku hranicu s Ruskom, ktorú tento severský štát uzavrel pre zvýšený prílev migrantov z Blízkeho východu. Ruská vláda následne vyhlásila, že to bude vnímať ako hrozbu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr PAP a Reuters.



"(Naši odborníci) budú hovoriť o právnych riešeniach aj o spolupráci s armádou. Na misii sa zúčastnia odborníci z pohraničnej stráže a armády," uviedla pre agentúru PAP hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalská. Na sociálnej sieti X (predtým Twitter) o tom v utorok informoval aj šéf poľského Národného bezpečnostného úradu Jacek Siewiera. Poľsko sa podľa neho s Fínskom podelí o skúsenosti, ktoré získalo počas migračného tlaku z Bieloruska na jeseň 2021.



Fínske ministerstvo vnútra a pohraničná stráž uviedli, že o dohode s Poľskom nevedia. Ministerstvo zahraničných vecí, obrany a ozbrojené sily Fínska sa k týmto informáciám doposiaľ nevyjadrili.



Podľa hovorcu ruskej vlády Dmitrija Peskova je "zvýšené nasadenie vojenských jednotiek na (fínsko-ruskej) hranici hrozbou" a akékoľvek plánované nasadenie vojakov považuje za "nevyprovokované a neopodstatnené".



V priebehu posledných týždňov prišlo do Fínska takmer 1000 migrantov z Afganistanu, Kene, Maroka, Sýrie, Jemenu či Pakistanu a Somálska. Helsinki obvinili Moskvu, že ich úmyselne posiela na fínsko-ruskú hranicu, a to bez potrebných dokladov.