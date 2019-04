Poľskí učitelia sa opäť nedohodli s vládou a v štrajku pokračujú

Poľskí učitelia štrajkujú už druhý týždeň, v dôsledku čoho je v krajine zatvorených množstvo škôl.

Varšava 18. apríla (TASR) - Odbory zastupujúce štrajkujúcich poľských učiteľov vo štvrtok sľúbili, že budú naďalej pokračovať v protestnej akcii. Svoje rozhodnutie oznámili po najnovšom neúspešnom kole rokovaní s vládou, informuje agentúra AP.



Poľskí učitelia štrajkujú už druhý týždeň, v dôsledku čoho je v krajine zatvorených množstvo škôl. Poľskí ministri a odboroví lídri sa vo štvrtok vzájomne obvinili z neschopnosti dosiahnuť za vyše dve hodiny rokovaní vo veci vzájomný kompromis. Bezprostredne po schôdzke zároveň nestanovili ani ďalší termín rokovaní.



Štrajkujúci učitelia videli už vopred len malú šancu na presadenie svojich požiadaviek 30-percentného zvýšenia platov. Pravicová vláda totiž informovala, že nemá dostatok prostriedkov, aby ich požiadavkám plne vyhovela. Vláda učiteľom ponúkla postupné celkové 15-percentné zvýšenie platov, ktoré by sa začalo od septembra a bolo v ďalšej fáze spojené aj s vyšším počtom odučených hodín.



"Neverím, že vláda príde s novými prísľubmi," uviedla pre súkromnú poľskú stanicu TVN24 stredoškolská učiteľka Magdalena Kleinová.



Šéf kancelárie poľského premiéra Michal Dworczyk považuje za kľúčové, aby sa štrajk učiteľov podarilo pozastaviť do maturitných skúšok, ktoré sa na stredných školách začínajú 6. mája.



Podporu štrajkujúcim učiteľom medzičasom vyjadrilo mnoho študentov, rodičov i umelcov. Vo Varšave sa v stredu večer v tejto súvislosti konal aj rockový koncert.



Bývalý poľský prezident Lech Walesa naopak učiteľov požiadal, aby štrajk ukončili. Nič totiž podľa jeho slov nenasvedčuje tomu, že by pravicová vláda ohľadom ich platov plánovala spraviť ďalšie ústupky.



Mnohí poľskí učitelia zarábajú menej než pokladníci v obchodných domoch. Ich čistý mesačný plat sa pohybuje v rozmedzí 1800 až 3000 zlotých (420 až 700 eur), a to v závislosti od ich pracovných skúseností. Zarábajú tak menej než je priemerná čistá mzda, ktorá bola podľa údajov poľského štatistického úradu v roku 2018 zhruba 870 eur.