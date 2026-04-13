Pondelok 13. apríl 2026
Poľskí vládni predstavitelia vítajú výsledky volieb v Maďarsku

Na snímke poľský premiér Donald Tusk. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Varšava 13. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v pondelok informoval, že telefonicky hovoril s Pétrom Magyarom, ktorému zablahoželal k víťazstvu v maďarských parlamentných voľbách a diskutoval s ním o pripravovanej návšteve Varšavy. Podľa Tuska má byť poľská metropola prvou zastávkou Magyara v zahraničí. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Vitajte naspäť v Európe!“ napísal Tusk v príspevku na sociálnej sieti X a vyjadril presvedčenie, že vzťahy medzi Poľskom a Maďarskom sa môžu výrazne posilniť a označil ich za potenciálne výnimočné. „Späť spolu! Slávne víťazstvo, drahí priatelia! Rusi domov!“ dodal.

Štátny tajomník ministerstva zahraničia Ignacy Niemczycki podľa agentúry PAP vyhlásil, že medzi Poľskom a Maďarskom doteraz existovala pragmatická spolupráca, ktorú však Poliaci nechceli pozdvihnúť na politickú úroveň. „Teraz by to malo byť jednoduchšie,“ komentoval výsledky volieb.

Podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza môže výsledok priniesť oživenie úlohy Maďarska v EÚ a NATO a prispieť k oživeniu spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky. V4 „nemohla dobre fungovať s niekým, koho minister zahraničných vecí je v takom častom kontakte s Moskvou,“ uviedol podľa agentúry PAP.

Predseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty v odpovedi pre Polsat News označil situáciu v Maďarsku za paradoxnú, keďže vládu Viktora Orbána podľa neho podporoval Donald Trump aj Vladimir Putin. Skritizoval tiež nedávnu návštevu prezidenta Karola Nawrockého v Budapešti, ktorú označil za chybný krok a varoval, že jej dôsledky budú prezidenta ešte dlho sprevádzať.

Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 zo 199 kresiel a v novom parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.
Neprehliadnite

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Orbán: Výsledok volieb je bolestivý

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?