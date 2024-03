Poľskí vojaci pomôžu s posilnením bezpečnosti počas hier v Paríži

Varšava 28. marca (TASR) - Poľských vojakov vyšlú do Paríža, aby tam pomohli s posilnením bezpečnosti počas tohtoročných letných olympijských hier. Oznámil to vo štvrtok poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Poľskí vojaci budú súčasťou medzinárodnej koalície, ktorú Francúzsko zriadilo na zabezpečenie príprav a zaistenie bezpečnosti počas tohto športového podujatia, ktoré sa v Paríži začne 26. júla a potrvá do 11. augusta.



"Jednotka našich vojakov vrátane psovodov bude vyslaná do Paríža. Jej hlavnou úlohou bude vykonávanie aktivít spojených s detekciou výbušnín a protiteroristických aktivít," uviedol Kosiniak-Kamysz na sociálnej sieti X.



Varšava túto pomoc oznámila po tom, čo francúzska vláda zvýšila výstrahu pred teroristickou hrozbou na najvyššiu úroveň. Urobila tak po teroristickom útoku na koncertnú sálu na predmestí Moskvy, pri ktorom minulý piatok zomrelo vyše 140 ľudí.