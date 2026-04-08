Poľskí záchranári cez sviatky evakuovali tatranskú chatu
Predsviatočné sneženie zvýšilo snehovú pokrývku približne o jeden meter, pričom lavínové nebezpečenstvo dosiahlo štvrtý stupeň.
Autor TASR
Zakopané 8. apríla (TASR) - Veľkonočné sviatky v Tatrách sa zaobišli bez lavínových nešťastí, horskí záchranári však zasahovali pri viacerých incidentoch v náročných zimných podmienkach, vrátane evakuácie horskej chaty. Na základe oznámenia poľskej horskej záchrannej služby TOPR o tom informuje varšavský spravodajca TASR.
Predsviatočné sneženie zvýšilo snehovú pokrývku približne o jeden meter, pričom lavínové nebezpečenstvo dosiahlo štvrtý stupeň. Úrady uzavreli cestu k Morskému oku a chata v Doline piatich plies zostala dočasne odrezaná od okolia. Poľský Tatranský národný park zároveň uzavrel vstup na všetky turistické chodníky pre riziko padajúcich konárov a stromov.
Po zlepšení počasia záchranári evakuovali uviaznutých turistov z chaty v Doline piatich plies a pri monitorovaní územia zaznamenali viacero lavín väčších rozmerov. V ďalších dňoch pomáhali zraneným aj vyčerpaným turistom v rôznych častiach Tatier, pričom viacerých transportovali vrtuľníkom do nemocnice v Zakopanom. Zásahy sa týkali najmä úrazov končatín a vyčerpania počas túr.
Záchranári upozornili, že napriek postupnému zlepšovaniu lavínovej situácie zostávajú v horách zimné podmienky. Návštevníkom odporúčajú prispôsobiť plánované aktivity aktuálnemu počasiu a vlastným schopnostiam.
