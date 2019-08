Poľskí záchranári pátrajú po filmovom producentovi

Muž spadol z motorového člna do jazera.

Varšava 19. augusta (TASR) - Poľskí záchranári pátrajú po prominentnom podnikateľovi a filmovom producentovi Piotrovi Wožniakovi-Starakovi, ktorý je nezvestný od víkendu, keď spadol z motorového člna do jazera. S odvolaním sa na tamojšie médiá a úrady o tom v pondelok informovala agentúra AP.



Wožniaka-Staraka nikto nevidel od noci zo soboty na nedeľu. Privolaná polícia objavila na jazere Kisajno prázdny motorový čln. Následne prehľadala pobrežie, na ktorom našla ženu, údajne producentovu sestru. Tá policajtom povedala, že spolu s bratom spadali z člna do vody, pričom jej sa podarilo doplávať na breh.



Wožniak-Starak (39) študoval v Spojených štátoch. Ženatý je s populárnou televíznou a rozhlasovou moderátorkou Agnieszkou Wožniakovou-Starakovou. Výstredný pár sa často dostáva do správ bulvárnych médií. Otcom producenta je Jerzy Starak, podnikajúci vo farmaceutickom priemysle, ktorý je aktuálne jedným z najbohatších Poliakov.