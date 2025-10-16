Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľskí záchranári po smrti turistu upozorňujú na podmienky v Tatrách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

V stredu sa v oblasti Zawratu turista pošmykol na zľadovatenom svahu a zahynul. Takmer na tom istom mieste spadol aj iný turista a so zranenou nohou bol prevezený do nemocnice v Zakopanom.

Zakopané 16. októbra (TASR) - Poľská Tatranská dobrovoľnícka záchranná služba (TOPR) upozornila vo štvrtok na veľmi náročné podmienky vo vyšších polohách Tatier. Na chodníkoch sa nachádza tenká a miestami zľadovatená vrstva snehu, ktorá výrazne komplikuje pohyb v exponovanom teréne. Záchranári varujú, že každý pád alebo pošmyknutie môže mať vážne následky. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa sociálnych sietí TOPR.

Takzvané prechodné podmienky patria medzi najnebezpečnejšie obdobia v horách - každoročne vtedy zaznamenávame vážne úrazy,“ uviedli záchranári na sociálnej sieti. Na turistov apelujú aby sa správali rozvážne, s pokorou voči horám a prispôsobili svoje plány vlastným schopnostiam i aktuálnym podmienkam.

Portál Tatromaniak vo štvrtok na sociálnych sieťach s výstrahou zdieľal fotky turistov v obyčajných teniskách v zasneženom horskom teréne. TOPR vyzval návštevníkov Tatier na mimoriadnu opatrnosť a zodpovedné plánovanie túr.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
