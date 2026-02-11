< sekcia Zahraničie
Poľskí záchranári varujú pred podmienkami v Tatrách a na Babej hore
Autor TASR
Varšava 11. februára (TASR) - V poľských Tatrách a na oravskej Babej hore panujú zhoršené podmienky na turistiku pre silný vietor a poľadovicu na chodníkoch, oznámili v stredu horské služby. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
V Tatrách dosahuje vietor na vrcholoch v nárazoch rýchlosť do 80 kilometrov za hodinu, čo sťažuje pohyb a zvyšuje riziko lámania konárov. Na mnohých trasách je ľad a terén je veľmi šmykľavý.
Vo vyšších polohách je sneh vplyvom vetra rozmiestnený nerovnomerne, miestami je pod ním ľad a skaly. Nad hornou hranicou lesa platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva.
Pohyb vo vysokohorskom teréne si vyžaduje skúsenosti a zimnú výstroj vrátane mačiek, čakana a lavínovej výbavy. Správa parku neodporúča vstup na zamrznuté plesá pre riziko prelomenia ľadu.
Na poľskej strane Babej hory v Oravských Beskydách dosahuje vietor 25 až 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 70 kilometrov za hodinu a platí tam prvý stupeň lavínového nebezpečenstva. Záchranári upozorňujú na poľadovicu a vyzvali turistov na opatrnosť.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
