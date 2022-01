Poľskí žiaci od piateho ročníka sa budú mesiac učiť z domu

Varšava 25. januára (TASR) - Poľský minister školstva Przemyslaw Czarnek v utorok oznámil, že vzhľadom na stúpajúci počet prípadov nákazy koronavírusom prejdú od štvrtka žiaci počnúc piatym ročníkom základných škôl na online výučbu z domu. Toto opatrenie potrvá až do 27. februára, informovala agentúra AFP.



"Museli sme prijať rozhodnutie na obmedzenie prezenčnej výučby... Je to nanešťastie ovplyvnené počtami infikovaných koronavírusom (a) variantom omikron," povedal Czarnek novinárom.



Minister doplnil, že mladšie deti budú naďalej chodiť do škôl. "Majme na pamäti, že čím mladšia je veková skupina, tým ťažšie a menej účinné je učenie na diaľku," zdôvodnil. "Preto sme sa usilovali čo najviac ročníkov ponechať v školách," dodal.



Vysoké školy sa podľa neho môžu samy rozhodnúť o ďalšom postupe. Viaceré z nich už prešli na dištančnú výučbu.



Podľa Czarneka je nepravdepodobné, že by online výučba pokračovala i po stanovenom termíne, keďže piata vlna pandémie covidu by mala v Poľsku podľa prognóz vyvrcholiť o dva až tri týždne.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki minulý týždeň vzhľadom na "rekordné čísla nákazy" vyzval ľudí, aby pracovali z domu.



V Poľsku, kde sú proti covidu plne zaočkované menej ako dve tretiny dospelej populácie, v utorok hlásili 36.995 nových prípadov infikovaných a 252 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.



Poľská vláda čelí ostrej kritike opozície za to, že neprijíma dostatočné opatrenia v boji proti zdravotníckej kríze spôsobenej šírením vírusu. V januári rezignovalo na svoj post 13 zo 17 členov poľského konzília zdravotných odborníkov. Svoje rozhodnutie zdôvodnili tým, že ich odporúčania nemali dostatočný vplyv na opatrenia vlády.