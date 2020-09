Veľvyslanci v Poľsku podpísali otvorený list na podporu práv LGBTI

Varšava 28. septembra (TASR) - Päťdesiat veľvyslancov a zástupcov medzinárodných organizácií v Poľsku zverejnilo v nedeľu otvorený list na podporu práv LGBTI komunity v tejto krajine.



"Uznávame prirodzenú a neodňateľnú dôstojnosť každého jednotlivca, ako je vyjadrená vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv," píše sa v liste, citovanom agentúrou DPA, ktorý na svojej webovej stránke zverejnilo aj veľvyslanectvo USA v Poľsku. "Rešpektovanie týchto základných práv ... zaväzuje vlády chrániť všetkých občanov pred násilím a diskrimináciou a zabezpečiť, aby mali rovnaké príležitosti."



Aby to bolo možné a najmä, aby boli chránené komunity, ktoré potrebujú ochranu pred verbálnymi a fyzickými útokmi a prejavmi nenávisti, "musíme spolupracovať na nediskriminácii, tolerancii a vzájomnom akceptovaní", uvádza sa ďalej v liste. Platí to najmä v oblastiach ako sú školstvo, zdravotníctvo, sociálne otázky, občianstvo, verejná správa a získavanie úradných dokladov.



Signatári listu, medzi ktorými sú aj veľvyslanci Francúzska, Indie, Talianska a Japonska, na záver konštatujú, že ľudské práva sú univerzálne a každý, vrátane LGBTI ľudí, má právo na ich plné využitie.



V Poľsku sa niekoľko desiatok obcí, väčšinou na juhu a východe krajiny, vyhlásilo za zóny bez LGBTI ideológie. Tieto uznesenia nemajú priame právne následky pre príslušníkov sexuálnych menšín, vytvárajú však ovzdušie neznášanlivosti. Prispel k tomu aj rezident Andrzej Duda, ktorý v lete počas predvolebnej kampane na adresu LGBTI komunity okrem iného povedal: "Snažia sa nás presvedčiť, že sú ľudia. Ale je to iba ideológia."



Námestník poľského ministra zahraničia Pawel Jablonski na otvorený list reagoval prostredníctvom Twitteru. Napísal, že Poľsko s obsahom listu plne súhlasí. Poľské právne predpisy garantujú podľa neho každému rovnakú ochranu.



"Pripomíname tiež, že podľa poľskej ústavy je manželstvo zväzkom medzi ženou a mužom," uviedol s tým, že táto skutočnosť nie je diskriminácia, ale prejav úcty k hodnotám, ktoré ležia Poliakom na srdci.