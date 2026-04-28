Poľsko a Bielorusko si vymenili väzňov
Autor TASR
Varšava 28. apríla (TASR) - Poľsko a Bielorusko si v utorok na hranici vymenili väzňov, medzi ktorými bol aj novinár a aktivista poľskej národnosti narodený v Bielorusku Andrzej Poczobut, informovali bieloruské štátne médiá. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Výmena sa podľa agentúry BelTA uskutočnila vo formáte päť za päť na základe rozhodnutia bieloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka, ktorý nariadil zaradiť Poczobuta medzi prepustených.
Poľský premiér Donald Tusk potvrdil jeho prepustenie na sociálnej sieti X. „Andrzej Poczobut je slobodný. Vitaj doma v Poľsku, priateľu,“ napísal.
Poczobut sa angažoval v rámci opozície a poľskej menšiny v Bielorusku a tamojšie orgány ho zadržali 25. marca 2021. V roku 2023 ho odsúdili na osem rokov väzenia s prísnym režimom. Organizácie na ochranu ľudských práv ho označili za politického väzňa.
Podľa podpredsedu poľskej vlády a ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského bolo jeho prepustenie výsledkom koordinovaného úsilia Poľska a Spojených štátov. „Tento deň by nebol možný bez prezidenta Donalda Trumpa a jeho rozhodnutí,“ uviedol.
Osobitný vyslanec USA pre Bielorusko John Coale informoval, že sa podieľal na prepustení troch Poliakov a dvoch Moldavcov a špeciálne poďakoval prezidentovi Karolovi Nawrockému za jeho úlohu v tejto veci.
Prezident označil Poczobuta za symbol oddanosti poľským hodnotám a pozval ho na prevzatie štátneho vyznamenania Radu Bieleho orla.
Súčasťou výmeny bol aj ruský archeológ Aleksander Buťagin, ktorého Ukrajina obviňuje z poškodenia kultúrnych pamiatok a rabovania vykopávok. Archeológ bol zadržaný vo Varšave v decembri 2025 a v marci súd rozhodol, že jeho vydanie na Ukrajinu je právne prípustné, voči čomu Buťaginov právny zástupca podal sťažnosť.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
