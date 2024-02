Poľsko a Británia požiadali Kongres USA, aby schválil pomoc Ukrajine

Varšava 15. februára (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski a šéf britskej diplomacie David Cameron vo štvrtok vyzvali Kongres USA a najmä predsedu Snemovne reprezentantov Mikea Johnsona, aby prijal "epochálne" rozhodnutie a schválil balík pomoci pre Ukrajinu. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Sikorski a Cameron zdôraznili, že schválenie pomoci pre Ukrajinu, ktorá už takmer dva roky čelí ruskej agresii, je otázkou dôveryhodnosti USA medzi ich spojencami v Severoatlantickej aliancii a vo svete.



"Toto je naša spoločná výzva adresovaná Snemovni reprezentantov USA a osobne jej predsedovi Mikeovi Johnsonovi, aby predložil balík pomoci pre Ukrajinu na hlasovanie," povedal šéf poľskej diplomacie po rokovaní so svojím britským kolegom. Schválenie pomoci pre Kyjev by podľa jeho slov bolo "epochálnym rozhodnutím", ktoré by malo vplyv na dôveryhodnosť Washingtonu po celom svete.



Cameron uviedol, že podpora Ukrajiny je "výzvou našej generácie, pričom hlavnou otázkou je, "či máme politickú vôľu sa s s ňou vyrovnať". "Nesmieme dovoliť (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi, aby si myslel, že nás môže prečkať, a preto je toto hlasovanie v Kongrese také dôležité," dodal.



Ďalšia americká pomoc pre Ukrajinu je už niekoľko mesiacov paralyzovaná chaosom v Kongrese USA i napriek opakovaným žiadostiam Kyjeva o poskytnutie naliehavej podpory.



Balík v hodnote 95 miliárd dolárov, ktorý okrem pomoci pre Ukrajinu zahŕňa aj podporu pre Izrael a Taiwan, schválil v utorok Senát amerického Kongresu. Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Johnson však avizoval, že tento balík bude blokovať. Jeho stranícki kolegovia poskytnutie podmieňujú sprísnením režimu na hraniciach USA s Mexikom.