Poľsko a Bulharsko vyzývajú svojich občanov, aby opustili územie Ruska

Varšava/Sofia 28. septembra (TASR) - Vlády Bulharska a Poľska vyzývajú svojich občanov, ktorí sa nachádzajú v Ruskej federácii, aby jej územie urýchlene opustili.



Na svojom webe o tom informoval britský denník The Guardian, ktorý dodal, že táto výzva môže súvisieť s predpokladom, že prekračovanie ruských hraníc bude oveľa ťažšie, keďže z Ruska pred mobilizáciou uteká stále viac ľudí. V súvislosti s povolávaním rezervistov sa v Rusku aj čoraz viac špekuluje o úplnom uzavretí hraníc so susednými štátmi.



Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej republiky v utorok vo svojom vyhlásení uviedlo, že vyzýva občanov, aby sa zdržali ciest do Ruskej federácie a tým bulharským občanom, ktorí v Rusku sú, odporučilo, aby zvážili možnosť rýchleho odchodu s využitím v súčasnosti dostupných dopravných prostriedkov.



Podobné vyhlásenie vydalo aj poľské ministerstvo zahraničných vecí, informovala poľská televízia TVP, ktorá uviedla, že lety s Ruskom boli pozastavené.



Poľský rezort diplomacie upozornil, že v prípade drastického zhoršenia bezpečnostnej situácie, uzavretia hraníc alebo iných nepredvídaných okolností môže byť evakuácia z Ruska výrazne sťažená alebo dokonca nemožná.



V pondelok k podobnému kroku pristúpilo aj Estónsko. Vyhlásenie jeho ministerstva zahraničných vecí obsahuje odporúčanie necestovať do Ruska, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, a úplne sa vyhnúť cestovaniu do oblastí hraničiacich s Ukrajinou. Estónsko tiež žiada svojich občanov s prechodným pobytom v Rusku, aby zvážili dôležitosť svojho pobytu v Rusku a ak je to možné, vrátili sa do Estónska.



V súvislosti s prebiehajúcou tzv. čiastočnou mobilizáciou v Rusku tiež Estónsko upozornilo, že Rusko považuje držiteľov dvojakého občianstva za svojich občanov.