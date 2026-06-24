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Poľsko a Česko budú na summite NATO vystupovať jednotne
Zůna uviedol, že obrana východného krídla NATO je pre Česko prioritou a že s Poľskom rozvíja partnerstvo v oblasti špeciálnych, vojenských a policajných zložiek.
Autor TASR
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Varšava 24. júna (TASR) - Poľsko a Česko budú na nadchádzajúcom summite NATO v Ankare vystupovať jednotne. V stredu to vyhlásil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po stretnutí so svojím českým náprotivkom Jaromírom Zůnom vo Varšave. Schôdzka bola prípravou na summit NATO, ako aj stretnutie ministrov obrany Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, ktoré sa uskutoční vo štvrtok v Budapešti. Informovala o tom agentúra PAP.
Varšava a Praha sa podľa poľského ministra zhodujú okrem iného na pláne výstavby plynovodov zo západného Nemecka do Poľska, Česka a pobaltských štátov s cieľom vzdorovať hrozbám zo strany Ruska.
Ministri vo Varšave diskutovali aj o prítomnosti českých vojakov v Poľsku v rámci podpory východného krídla NATO, poľsko-ukrajinských vzťahoch, prevádzke stíhačiek F-35, ktoré Poľsko nedávno prevzalo a ktoré má Česko prevziať v roku 2029, ako aj o spoločnom úsilí o zlepšenie zručností pilotov.
„To všetko znamená, že poľsko-české vzťahy nikdy neboli také dobré ako teraz, najmä na úrovni armády, ozbrojených síl a hospodárstva,“ povedal Kosiniak-Kamysz.
Zůna uviedol, že obrana východného krídla NATO je pre Česko prioritou a že s Poľskom rozvíja partnerstvo v oblasti špeciálnych, vojenských a policajných zložiek.
Vo štvrtok sa v Budapešti uskutoční stretnutie ministrov obrany štyroch stredoeurópskych krajín. Za uplynulých niekoľko rokov pôjde o prvú takúto schôdzku v rámci formátu Vyšehradská štvorka (V4). Spolupráca vo V4 sa v posledných rokoch prakticky zastavila pre kritiku Ukrajiny zo strany bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho úzke vzťahy s Ruskom, píše PAP.
Orbánov nástupca Péter Magyar v utorok po rokovaniach so svojimi náprotivkami z Česka, Poľska a zo Slovenska vyhlásil, že krajiny V4 chcú opätovne posilniť vzájomnú spoluprácu.
Varšava a Praha sa podľa poľského ministra zhodujú okrem iného na pláne výstavby plynovodov zo západného Nemecka do Poľska, Česka a pobaltských štátov s cieľom vzdorovať hrozbám zo strany Ruska.
Ministri vo Varšave diskutovali aj o prítomnosti českých vojakov v Poľsku v rámci podpory východného krídla NATO, poľsko-ukrajinských vzťahoch, prevádzke stíhačiek F-35, ktoré Poľsko nedávno prevzalo a ktoré má Česko prevziať v roku 2029, ako aj o spoločnom úsilí o zlepšenie zručností pilotov.
„To všetko znamená, že poľsko-české vzťahy nikdy neboli také dobré ako teraz, najmä na úrovni armády, ozbrojených síl a hospodárstva,“ povedal Kosiniak-Kamysz.
Zůna uviedol, že obrana východného krídla NATO je pre Česko prioritou a že s Poľskom rozvíja partnerstvo v oblasti špeciálnych, vojenských a policajných zložiek.
Vo štvrtok sa v Budapešti uskutoční stretnutie ministrov obrany štyroch stredoeurópskych krajín. Za uplynulých niekoľko rokov pôjde o prvú takúto schôdzku v rámci formátu Vyšehradská štvorka (V4). Spolupráca vo V4 sa v posledných rokoch prakticky zastavila pre kritiku Ukrajiny zo strany bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho úzke vzťahy s Ruskom, píše PAP.
Orbánov nástupca Péter Magyar v utorok po rokovaniach so svojimi náprotivkami z Česka, Poľska a zo Slovenska vyhlásil, že krajiny V4 chcú opätovne posilniť vzájomnú spoluprácu.