Poľsko a Česko požiadajú EÚ o peniaze na zvládanie utečeneckej krízy

Varšava 29. apríla (TASR) - Poľsko a Česká republika budú spoločne žiadať Európsku úniu o dodatočné finančné prostriedky na pokrytie nákladov na prijatie ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Poľský premiér Mateusz Morawiecki to uviedol v piatok po stretnutí so svojím českým náprotivkom Petrom Fialom. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



"S (českým) premiérom sme sa dohodli, že spoločne požiadame Brusel, Európsku komisiu o nové prostriedky," povedal Morawiecki po rokovaní vo Varšave. Podľa neho Poľsko a Česko nie sú spokojné s návrhmi, aby sa na pokrytie nákladov na prijatie utečencov použili iné už existujúce programy EÚ.



"Čoskoro predstavíme našu iniciatívu," avizoval Morawiecki s tým, že EÚ by mala ponúknuť nové finančné prostriedky členským štátom, ktoré utečencov z Ukrajiny hostia.



Poľský premiér dodal, že vojna na Ukrajine mala "obrovský vplyv" na Poľsko aj ČR, predovšetkým prostredníctvom bezprecedentného prílevu utečencov.



Fiala po stretnutí uviedol, že Poľsko môže pomôcť Česku osamostatniť sa od ruských energetických zdrojov. Český premiér podotkol, že jeho krajina je na približne 90 percent závislá od ruského plynu.



S Morawieckym sa podľa Fialu takisto dohodli, že sa vrátia k rokovaniam o výstavbe plynovodu Stork II, ktorý by mal spojiť obe krajiny. Česká republika má takisto záujem podieľať sa na budovaní nových kapacít terminálov na skvapalnený zemný plyn (LNG) v Poľsku.



Do Poľska od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára) podľa poľskej pohraničnej stráže prišli už tri milióny utečencov zo susednej krajiny. Podľa najnovších údajov českého ministerstva vnútra počet ukrajinských občanov v ČR s udelenou dočasnou ochranou dosiahol 316.050.