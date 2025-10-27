Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Zahraničie

Poľsko a firma Palantir rozšíria spoluprácu v oblasti AI pre armádu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Dokument má rozšíriť spoluprácu v oblasti spracovania dát, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti.

Autor TASR
Varšava 27. októbra (TASR) - Vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pondelok vo Varšave podpísal dokument o zámere spolupráce medzi poľským ministerstvom obrany a americkou technologickou spoločnosťou Palantir Technologies s jej generálnym riaditeľom Alexom Karpom. Dokument má rozšíriť spoluprácu v oblasti spracovania dát, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Bez rozvoja možností umelej inteligencie a jej implementácie do armády, bez spojenia všetkých druhov ozbrojených síl do jedného systému nebude v budúcnosti možné viesť žiadne vojenské operácie,“ zdôraznil Kosiniak-Kamysz. Dodal, že tieto schopnosti sú kľúčové pre víťazstvo v každom konflikte a pre odstrašovanie potenciálnych agresorov.

Minister zdôraznil, že moderná obrana štátu vyžaduje nielen výzbroj a infraštruktúru, ale aj schopnosť efektívne spracovávať a chrániť informácie. „Dátové bázy sú dnes najcennejšou menou, cennejšou než zlato či doláre,“ povedal minister.

Pripomenul, že poľské ozbrojené sily už dva roky testujú riešenia Palantiru vo viacerých zložkách armády vrátane kybernetických jednotiek a logistiky. Spolupráca podľa neho nadväzuje na vytvorenie Centra implementácie umelej inteligencie v rámci ozbrojených síl.

Šéf Palantiru Alex Karp vyzdvihol prácu poľských inžinierov, ktorí podľa neho významne prispievajú k revolúcii umelej inteligencie. Zdôraznil, že Poľsko je pre Palantir strategickým partnerom a príkladom pre ostatné európske krajiny v investíciách do obrany a moderných technológií. „Som hrdý, že môžeme pomáhať Poľsku budovať najvyspelejšie systémy obrany využívajúce umelú inteligenciu,“ uviedol Karp.




(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente