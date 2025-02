Poľsko a Francúzsko majú rozpory pri financovaní obranného priemyslu

Brusel 4. februára (TASR) – Počas pondelkového neformálneho summitu lídrov EÚ k téme obrany v Bruseli došlo k rozporom medzi Poľskom a Francúzskom pri spoločnom financovaní Európskeho programu obranného priemyslu (EDIP). Poľský premiér Donald Tusk to povedal na tlačovej konferencii po podujatí a zdôraznil, že uznanie obrany hraníc EÚ s Ruskom a Bieloruskom za prioritu je začiatkom rozhodnutia, od ktorého niet návratu. Informuje spravodajca TASR.



Tusk uviedol, že hlavný spor sa týkal programu pre Európsky obranný priemysel (EDIP), na ktorý má byť do roku 2027 použitých 1,5 miliardy eur. Podľa Francúzska by financovanie zo spoločného rozpočtu malo byť vyhradené len pre výrobu obranného vybavenia z krajín EÚ. Naopak, Poľsko presadzuje možnosť obmedzeného financovania produktov vyrobených mimo EÚ.



Napriek rozdielom však Tusk poukázal na konštruktívny prístup Paríža, ktoré podľa neho v otázke EDIP prejavilo dobrú vôľu. "Nájdeme riešenie tak, aby bolo Poľsko spokojné,“ vyhlásil podľa Tuska francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Poľský premiér sa vyjadril aj k postoju nemeckého kancelára Olafa Scholza. Berlín a Varšava mali v minulosti nezhody v otázke financovania obrany. Tusk teraz označil prístup Berlína za omnoho pozitívnejší vo vzťahu k poľským prioritám a poukázal najmä na podporu spoločnej európskej protivzdušnej obrany. Premiér Scholz však dal jasne najavo, že chce byť správne pochopený, aj s ohľadom na blížiace sa parlamentné voľby a Tusk v tejto súvislosti zdôraznil, že nechce svojimi vyjadreniami ovplyvniť vnútropolitickú situáciu v Nemecku.



Hlavy štátov a vlád EÚ v pondelok v Bruseli diskutovali o tom, ako možno posilniť obranné kapacity a získať príslušné finančné prostriedky. Práve debata o financovaní mala podľa diplomatov byť mimoriadne náročná. Niektorí členovia EÚ vrátane Francúzska a pobaltských štátov sú otvorení možnosti spoločného úveru na tento účel. Nemecko, Holandsko a Rakúsko sú však proti.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)