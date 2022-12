Poľsko a Francúzsko sa dohodli na dodávke satelitov pre poľskú armádu

Paríž/Varšava 27. decembra (TASR) - Ministri obrany Poľska a Francúzska sa v utorok dohodli na dodávke dvoch francúzskych prieskumných satelitov Poľsku a výstavbe prijímača signálu na jeho území v úhrnnej hodnote 575 miliónov eur. Poľská armáda si tak podľa ministra obrany Mariusza Blaszczaka polepší v oblasti včasnej identifikácie vojenských aj živelných hrozieb. TASR správu prevzala z agentúr PAP a AP a portálu polskieradio24.pl.



Blaszczak rokoval so svojím francúzskym rezortným kolegom Sébastienom Lecornuom vo Varšave.



Nové družice budú súčasťou poľsko-francúzskej satelitnej konštelácie. Do vesmíru by mali byť vypustené v roku 2027. Tieto družice budú schopné vyhotovovať zábery s presnosťou 30 centimetrov.



Blasczak dodal, že družice zaobstarané od Francúzska budú spolupracovať aj s francúzskymi satelitmi, čo umožní ešte "väčšiu efektivitu pozorovaní".