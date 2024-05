Poľsko a Grécko vyzývajú na celoeurópsku protivzdušnú obranu

Varšava/Atény 24. mája (TASR) - Poľsko a Grécko vo štvrtok poslali Európskej komisii list, v ktorom vyzývajú na vytvorenie celoeurópskeho systému protivzdušnej obrany, oznámil poľský premiér Donald Tusk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Poľsko, ktoré hraničí s Ukrajinou a ktoré zaznamenalo vniknutie rakiet do svojho vzdušného priestoru, na význam protivzdušnej obrany upriamilo intenzívnejšie svoju pozornosť.



List, zaslaný spolu s gréckym premiérom Mitsotakisom, sa týkal spoločnej obrannej politiky EÚ, uviedol Tusk vo štvrtok večer v rozhovore s poľskou televíziou TVP Info.



"Európska komisia už veľmi pozitívne reagovala na to, aby sa protiraketová protivzdušná obrana stala spoločnou úlohou Európy, pretože ide o obrovskú sumu peňazí," dodal poľský premiér.



Európske krajiny by podľa neho mali prestať súperiť pri budovaní vlastných systémov protivzdušnej obrany. Namiesto toho vyzval na spoluprácu vrátane spoločných investícií do obranného sektoru.



"Potrebujeme menej trieštenia a viac spoločných projektov. Napríklad ochranný štít vzdušnej obrany, ako ho navrhli Kyriakos Mitsotakis a Donald Tusk," uviedla vo štvrtok šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.



Tusk vyjadril presvedčenie, že iba zjednotená Európa, ktorá presadzuje spoločnú obrannú politiku, bude schopná zabrániť vojne. "Na vojnu sa nepripravujeme preto, že k nej dôjde, ale preto, aby k nej nedošlo," zdôraznil.



Ešte v apríli mu podľa jeho slov poľskí generáli aj šéf Národného bezpečnostného úradu (BBN) Jacek Siewiera povedali, že pre Varšavu by bolo dobré zapojiť sa sa do viacerých projektov protivzdušnej obrany.