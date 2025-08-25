< sekcia Zahraničie
Poľsko a Kanada plánujú uzavrieť strategické partnerstvo

Autor TASR
Varšava 25. augusta (TASR) - Poľsko a Kanada plánujú povýšiť svoje vzťahy na úroveň strategického partnerstva. Oznámili to v pondelok vo Varšave po spoločnom rokovaní poľský premiér Donald Tusk a jeho kanadský partner Mark Carney. Obaja zdôraznili význam spolupráce pri podpore Ukrajiny, energetickej transformácii aj v oblasti bezpečnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tusk uviedol, že Poľsko a Kanada spolupracujú na všetkých kľúčových medzinárodných fórach a ich vzťahy sú bezkonfliktné, pretože vychádzajú zo spoločných hodnôt. Pripomenul, že Varšava bude aj naďalej zohrávať kľúčovú logistickú úlohu pri pomoci Ukrajine, pričom sa nechystá vyslať vojakov na jej územie. Zdôraznil tiež záujem o rozvoj spolupráce v oblasti energetiky vrátane jadrovej a obnoviteľných zdrojov.
Carney ocenil úlohu Poľska ako hlavnej tranzitnej krajiny pre dodávky zbraní a vybavenia na Ukrajinu a pripomenul, že cez poľské územie prechádza 90 percent vojenskej pomoci. Pripomenul aj kanadské pôsobenie vo výcvikových programoch, v rámci ktorých bolo vyškolených vyše 45.000 ukrajinských vojakov. Kanada podľa neho plánuje do konca desaťročia štvornásobne zvýšiť svoje výdavky na obranu.
Obaja lídri zdôraznili aj hospodársku spoluprácu, najmä v oblasti jadrovej energetiky, letectva a ťažby strategických surovín. Tusk pripomenul nákup lietadiel, ktoré sa vyrábajú v kanadskej provincii Quebec, a Carney vyzdvihol účasť kanadských technológií na tomto projekte. Carney dodal, že vzťahy medzi krajinami stoja na pevných hodnotách. „Naše vzťahy sú založené na ľuďoch. V našej krajine žije milión Kanaďanov poľského pôvodu,“ uzavrel kanadský premiér s dodatkom, že jadrom poľsko-kanadských vzťahov sú spoločné hodnoty.
