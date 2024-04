Poľsko je pripravené pomôcť vrátiť domov Ukrajincov v brannom veku

Varšava/Vilnius 26. apríla (TASR) - Poľsko a Litva sú pripravené pomôcť ukrajinským úradom vrátiť do vlasti mužov podliehajúcich brannej povinnosti. Uviedli to predstavitelia oboch krajín vo štvrtok po tom, ako Kyjev oznámil pozastavenie konzulárnych služieb pre týchto Ukrajincov v zahraničí. Informoval o tom denník The Guardian, píše TASR.



"Už dlho hovoríme, že môžeme ukrajinskej strane pomôcť zaistiť, že ľudia podliehajúci (povinnej) vojenskej službe pôjdu na Ukrajinu," povedal poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz pre televíziu Polsat. Nespresnil, aký postup by mohla Varšava využiť.



Podobné kroky by mohla podniknúť aj Litva, uviedol jeho litovský rezortný kolega Laurynas Kasčiunas. "Ukrajina má veľmi málo mobilizačných rezerv... Nie je to fér voči občanom, ktorí bojujú za svoju krajinu," vyhlásil.



Ukrajina zápasí s veľkým deficitom vojenskej techniky a vojakov v porovnaní s ruskými jednotkami na frontovej línii. V Kyjeve nedávno prijali nový zákon o mobilizácii, ktorý znížil vek odvodu do armády z 27 na 25 rokov.



V stredu ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že pozastavuje konzulárne služby pre mužov podliehajúcich odvodu, ktorí žijú v zahraničí. Podľa nových pravidiel bude možné mužom vo veku od 18 do 60 rokov vydať cestovné pasy len na území Ukrajiny.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba pre Guardian povedal, že je neprijateľné, aby ukrajinskí muži v zahraničí "sedeli v reštauráciách", kým iní zomierajú. Dôvodom sprísnenia predpisov je podľa neho sčasti férovosť voči vojakom na fronte. "Nechápu, prečo sa vláda nesnaží zapojiť viac ľudí do vojnového úsilia," uviedol.



Igor Lisin, predstaviteľ organizácie Nadácia Ukrajina, ktorá pracuje s Ukrajincami v Poľsku, informoval, že podľa veľmi hrubého odhadu sa môže v Poľsku nachádzať 300.000 až 400.000 Ukrajincov v odvodovom veku.



Právnik poľskej mimovládnej organizácie Fundacja Ocalenie Tadeusz Kolodziej povedal, že poľské úrady nemajú mechanizmus, akým by mohli deportovať ukrajinských mužov do ich vlasti, pričom aktuálne neplánujú ich prítomnosť v krajine vyhlásiť za nezákonnú.



Poľský parlament budúci týždeň prerokuje nové predpisy, ktoré by prístup Ukrajincov k dávkam v Poľsku podmienili predložením platného pasu. Dosiaľ ukrajinským utečencom postačoval akýkoľvek doklad totožnosti. Časom by sa mohli objaviť aj otázky, či ľudia bez pasu môžu legálne pracovať. "Ak nebudú môcť získať pas, mnohí z týchto ľudí by mohli požiadať o azyl," dodal Kolodziej.