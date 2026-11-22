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Poľsko a Litva odmietli nepravdivé tvrdenia o útoku
V Kaliningradskej oblasti sa v sobotu večer rozozvučali sirény varujúce pred vzdušným útokom.
Autor TASR
Varšava/Vilnius 22. novembra (TASR) - Poľské vládne Centrum boja proti dezinformáciám zaznamenalo na internete nepravdivý obsah namierený proti Poľsku v súvislosti s údajným útokom dronmi na ruskú exklávu Kaliningrad. V nedeľu o tom informoval námestník ministra digitalizácie Pawel Olszewski. TASR o tom píše na základe správy agentúry PAP.
Ukrajinský kanál Exilenova+ na platforme Telegram, ktorý je známy spoľahlivými informáciami o ukrajinských útokoch na ciele v Rusku, v sobotu večer písal o početných výbuchoch a zvukoch útokov dronov v prístavnom meste Baltijsk v Kaliningradskej oblasti, ktorá susedí s Poľskom a Litvou. Ide o hlavnú námornú základňou ruskej Baltskej flotily.
Olszewski na sociálnej sieti X napísal, že niektoré zavádzajúce príspevky používateľov týkajúce sa Poľska tvrdili, že nemecké jednotky dislokované v krajine koordinovali ukrajinský útok na Kaliningradskú oblasť a že Litovčania a Poliaci útočili na Rusko pomocou ukrajinských rakiet.
V ďalších sa uvádzalo, že Ukrajinci útočia na Rusko s cieľom zatiahnuť Poľsko do vojny alebo že na Kaliningrad zaútočilo NATO. „Sledujte len oficiálne informácie poľských úradov,“ reagoval Olszewski používateľov internetu.
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys v sobotu večer na sociálnej sieti X uviedol, že Vilnius „kategoricky odmieta nepravdivé tvrdenia šíriace sa na sociálnych sieťach o údajnom zapojení Litvy do útoku dronmi na Kaliningradskú oblasť“.
Dodal, že Litva nikdy nepovolila využitie svojho vzdušného priestoru na útoky proti ruským cieľom.
V Kaliningradskej oblasti sa v sobotu večer rozozvučali sirény varujúce pred vzdušným útokom. Podľa ruských médií sa to stalo prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Gubernátor tejto ruskej exklávy Alexej Besprozvannych oznámil, že systém varovania pred dronmi aktivovali v Nemanskom okrese pre podozrivý objekt prichádzajúci zo smeru od Litvy. Vilnius však odmietol tvrdenia o zapojení sa do údajného útoku.
Poľské Centrum boja proti dezinformáciám zriadil premiér Donald Tusk v septembri s cieľom identifikovať a odhaľovať dezinformačné naratívy, ktoré ohrozujú bezpečnosť krajiny a jej obyvateľov. Úrad spolupracuje s Agentúrou pre vnútornú bezpečnosť (ABW), ministerstvom zahraničných vecí a viacerými výskumnými ústavmi.
Ukrajinský kanál Exilenova+ na platforme Telegram, ktorý je známy spoľahlivými informáciami o ukrajinských útokoch na ciele v Rusku, v sobotu večer písal o početných výbuchoch a zvukoch útokov dronov v prístavnom meste Baltijsk v Kaliningradskej oblasti, ktorá susedí s Poľskom a Litvou. Ide o hlavnú námornú základňou ruskej Baltskej flotily.
Olszewski na sociálnej sieti X napísal, že niektoré zavádzajúce príspevky používateľov týkajúce sa Poľska tvrdili, že nemecké jednotky dislokované v krajine koordinovali ukrajinský útok na Kaliningradskú oblasť a že Litovčania a Poliaci útočili na Rusko pomocou ukrajinských rakiet.
V ďalších sa uvádzalo, že Ukrajinci útočia na Rusko s cieľom zatiahnuť Poľsko do vojny alebo že na Kaliningrad zaútočilo NATO. „Sledujte len oficiálne informácie poľských úradov,“ reagoval Olszewski používateľov internetu.
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys v sobotu večer na sociálnej sieti X uviedol, že Vilnius „kategoricky odmieta nepravdivé tvrdenia šíriace sa na sociálnych sieťach o údajnom zapojení Litvy do útoku dronmi na Kaliningradskú oblasť“.
Dodal, že Litva nikdy nepovolila využitie svojho vzdušného priestoru na útoky proti ruským cieľom.
V Kaliningradskej oblasti sa v sobotu večer rozozvučali sirény varujúce pred vzdušným útokom. Podľa ruských médií sa to stalo prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Gubernátor tejto ruskej exklávy Alexej Besprozvannych oznámil, že systém varovania pred dronmi aktivovali v Nemanskom okrese pre podozrivý objekt prichádzajúci zo smeru od Litvy. Vilnius však odmietol tvrdenia o zapojení sa do údajného útoku.
Poľské Centrum boja proti dezinformáciám zriadil premiér Donald Tusk v septembri s cieľom identifikovať a odhaľovať dezinformačné naratívy, ktoré ohrozujú bezpečnosť krajiny a jej obyvateľov. Úrad spolupracuje s Agentúrou pre vnútornú bezpečnosť (ABW), ministerstvom zahraničných vecí a viacerými výskumnými ústavmi.