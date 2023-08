Varšava/Vilnius 4. augusta (TASR) - Poľsko a Litva uvažujú o zatvorení hraníc s Bieloruskom pre obavy súvisiace s prítomnosťou ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny v tejto krajine. Oznámil to poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry PAP.



Kamiňski na sociálnej sieti uviedol, že telefonoval so svojou litovskou rezortnou kolegyňou Agné Bilotaité s cieľom "stanoviť spoločnú reakciu na hrozby objavujúce sa z Bieloruska".



Diskutovali aj o možnosti zatvorenia hraničných priechodov s Bieloruskom a úplnej izolácii režimu prezidenta Alexandra Lukašenka.



Námestník litovskej ministersky vnútra Arnoldas Abramavičius už skôr v piatok oznámil, že v reakcii na presun vagnerovcov do Bieloruska Litva zatvorí dva zo šiestich hraničných priechodov s Bieloruskom.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa vo štvrtok na poľsko-litovskej hranici stretol so svojím litovským náprotivkom Gitanasom Nausedom, aby s ním rokoval o hrozbách súvisiacich s prítomnosťou vagnerovcov v Bielorusku. Stretli sa v oblasti Suwalského koridoru, ktorý oddeľuje ruskú enklávu Kaliningrad od Bieloruska.



Morawiecki počas stretnutia uviedol, že Poľsko a susedná Litva odhadujú, že v Bielorusku sa nachádza už približne 4000 vagnerovcov, pričom asi 100 z nich sa presunulo do blízkosti Suwalského koridoru.