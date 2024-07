Poľsko a Maďarsko vedú diplomatický spor pre rozdielne postoje k Rusku

Varšava/Budapešť 29. júla (TASR) - Medzi Poľskom a Maďarskom vypukol cez víkend diplomatický spor pre rozdielne postoje oboch krajín k Rusku. Všimla si to v pondelok agentúra AP, informuje TASR.



Slovná prestrelka medzi maďarskými a poľskými predstaviteľmi vypukla po sobotňajšom príhovore maďarského premiéra Viktora Orbána na podujatí v Rumunsku. Orbán v ňom kritizoval politiku Európskej únie, Západu ako celku a Poľska voči Rusku.



"Politika Poľska je najpokryteckejšia v celej Európe. Morálne nás poučujú a kritizujú za naše ekonomické vzťahy s Ruskom, a zároveň sami obchodujú s Ruskom a nepriamo od neho kupujú ropu," uviedol Orbán.



Poľsko na jeho slová v nedeľu s hnevom reagovalo. "Neobchodujeme s Ruskom, na rozdiel od premiéra Orbána, ktorý sa ocitol na okraji medzinárodnej spoločnosti, ako v Európskej únii tak aj v NATO," uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Wladyslaw Bartoszewski.



Zároveň naznačil, že Maďarsko by malo opustiť západné organizácie. "Ak nechcete byť členom klubu, môžete vždy odísť. Naozaj nerozumiem, prečo chce Maďarsko ostať členom organizácií, ktoré nemá rado a ktoré sa k nemu údajne správajú tak zle," uviedol Bartoszewski.



"Dlho sme tolerovali provokácie a pokrytectvo súčasnej poľskej vlády s cieľom zachovať poľsko-maďarské bratstvo, no máme toho dosť," reagoval na Bartoszewskeho maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Zároveň Poľsko opäť obvinil z obchodovania s Ruskom.



Poľsko podobne ako Nemecko a Francúzsko či väčšina krajín EÚ podporuje Ukrajinu, zatiaľ čo vzťahy Orbána s Kremľom sú považované za najlepšie spomedzi všetkých lídrov EÚ. Pre svoj prístup k Rusku ako aj priateľský postoj k Číne je Maďarsko v rámci EÚ izolované. Vysokopostavení predstavitelia únie preto tiež bojkotujú neformálne stretnutia organizované Maďarskom, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ.



Vzťahy Maďarska a Poľska boli historicky silné. Po invázii Ruska na Ukrajinu sa však začali zhoršovať a ešte viac ochladli po nástupe novej poľskej vlády premiéra Donalda Tuska vlani v decembri, konštatuje AP.