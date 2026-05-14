Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
< sekcia Zahraničie

Poľsko a Nemecko plánujú 17. júna podpísať novú obrannú dohodu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Poľsko patrí spomedzi krajín NATO k lídrom vo zvyšovaní obranných výdavkov.

Autor TASR
Varšava 14. mája (TASR) - Poľsko a Nemecko plánujú 17. júna podpísať novú obrannú dohodu, oznámil vo štvrtok nemecký veľvyslanec v Poľsku Miguel Berger. Dátum následne potvrdil aj námestník poľského ministra obrany Pawel Zalewski. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.

Podpísanie dohody, ktorú avizovali obe strany už koncom minulého roka, sa má uskutočniť pri príležitosti 35. výročia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Poľskom a Nemeckom zo 17. júna 1991.

Rokovania o obrannej dohode naďalej prebiehajú, jej cieľom však bude vytvoriť právny rámec pre už tak úzku spoluprácu medzi oboma krajinami v tejto oblasti, spresnil Berger počas podujatia v poľskom meste Poznaň.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v decembri 2025 po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom vyhlásil, že je v záujme Nemecka udržiavať úzke a rovnocenné politické vzťahy s Poľskom, a to predovšetkým pre hrozbu zo strany „revizionistického“ režimu v Rusku. Obaja sa vtedy zhodli aj na potrebe pokračovať v podpore Ukrajiny.

Poľsko patrí spomedzi krajín NATO k lídrom vo zvyšovaní obranných výdavkov. Už teraz vynakladá na obranu takmer päť percent svojho HDP, vďaka čomu patrí medzi štáty NATO s najvyššími výdavkami v pomere k veľkosti svojej ekonomiky.
.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy