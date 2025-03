Poľsko a pobaltské štáty vítajú Macronov návrh jadrového odstrašenia

Brusel 6. marca (TASR) - Poľsko a pobaltské štáty privítali vo štvrtok návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona začať rozhovory o použití francúzskeho jadrového "dáždnika" ako odstrašujúceho prostriedku na ochranu Európy pred hrozbami z Ruska. Moskva tento plán označila za "extrémne konfrontačný", informovala agentúra AP, píše TASR.



AP pripomenula, že Francúzsko je jedinou jadrovou veľmocou v Európskej únii. Macron v stredu v prejave k národu označil Rusko za hrozbu pre Francúzsko a Európu a informoval, že sa rozhodol otvoriť debatu o ochrane európskych spojencov. Stane sa tak v čase obáv z rastúcej neochoty USA podieľať sa na ochrane bezpečnosti Európy.



Poľský premiér Donald Tusk, ktorého krajina tento polrok predsedá EÚ, uviedol, že Macronov "návrh musíme seriózne zvážiť". Poznamenal, že "ako vždy, záleží na detailoch, ale ochota Francúzska v tomto smere je veľmi významná".



O Macronovu ponuku prejavili záujem aj pobaltské štáty, ktoré sa snažia presadiť návrh, aby krajiny EÚ zvýšili výdavky na obranu a zabránili tak akejkoľvek budúcej agresii zo strany susedného Ruska.



Litovský prezident Gitanas Nauséda ocenil Macronovu ponuku ako veľmi zaujímavý nápad. "Máme veľké očakávania, pretože jadrový dáždnik by poslúžil ako skutočne veľmi vážne odstrašenie voči Rusku," objasnil.



Lotyšská premiérka Evika Siliňová označila francúzsky návrh za príležitosť na diskusiu a zdôraznila, že na rozhovory s ostatnými európskymi spojencami i na domácej úrovni treba viac času.



Podľa magazínu Politico, ktorý sa odvoláva na hovorcu poľskej vlády, nebude Macronov návrh predmetom rokovaní na štvrtkovom zasadnutí Európskej rady.



Federácia amerických vedcov (FAS) tvrdí, že Francúzsko má štvrtý najväčší jadrový arzenál na svete - vlastní odhadom 290 jadrových hlavíc.



Jadrové zbrane má aj Spojené kráľovstvo, ktoré už nie je členom EÚ, no pracuje na obnovení užších vzťahov s 27-členným blokom. Hovorca britského premiéra Keira Starmera Tom Wells doplnil, že Spojené kráľovstvo už poskytuje svoje jadrové sily aliancii NATO, čím pomáha chrániť európsku bezpečnosť.



Počas studenej vojny bol americký jadrový dáždnik zameraný na to, aby spojenci - najmä členovia aliancie NATO - boli v prípade hrozby chránení americkými jadrovými silami. To je jeden z dôvodov, prečo sa mnohé štáty v Európe i na svete nesnažia nadobudnúť svoj vlastný jadrový arzenál.



Na diskusiu o "jadrovom zdieľaní" s Francúzskom vyzval vo februári pravdepodobný budúci nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz. Nemecko patrí medzi tie európske krajiny, na ktorých území sú rozmiestnené americké jadrové zbrane.



AP doplnila, že Macron v stredu vo svojom prejave k národu zdôraznil, že rozhodnutie o použití francúzskych jadrových zbraní bude výlučne v rukách francúzskeho prezidenta.



Slovenský premiér Robert Fico sa vo štvrtok na rokovaní zahraničného výboru Národnej rady SR v Bratislave postavil proti tomu, aby bolo Slovensko pod jadrovým dáždnikom Francúzska, a odmietol účasť aj na Macronom avizovanom stretnutí šéfov generálnych štábov krajín, ktoré chcú garantovať mier na Ukrajine.