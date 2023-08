Poľsko a pobaltské štáty žiadajú Bielorusko, aby vyhostilo vagnerovcov

Varšava 28. augusta (TASR) - Poľsko a pobaltské štáty v pondelok požiadali Bielorusko, aby vyhostilo zo svojho územia žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny, oznámil poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Požiadali sme režim (bieloruského prezidenta Alexandra) Lukašenka, aby okamžite vyhostil Vagnerovu skupinu z Bieloruska," povedal Kamiňski po stretnutí so svojimi kolegami z Litvy, Lotyšska a Estónska.



Poľsko predtým opakovane vyjadrilo obavy, že ruskí vagnerovci operujúci v Bielorusku by mohli byť využití na destabilizáciu situácie v okolitých krajinách.



Lukašenko v piatok 25. augusta vyjadril presvedčenie, že šéf Kremľa Vladimir Putin nenesie zodpovednosť za haváriu lietadla z 2. augusta, v ktorom sa nachádzal aj šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Ten so svojimi žoldniermi bojoval aj vo vojne proti Ukrajine.



Lukašenko zároveň vyhlásil, že vagnerovci sa stále zhromažďujú v Bielorusku, kde zostanú aj napriek správam o Prigožinovej smrti. Nevedel však povedať, kto bude teraz túto žoldniersku skupinu riadiť.



Podľa Lukašenkových odhadov sa na bieloruskom území nachádza približne 10.000 bojovníkov Vagnerovej skupiny.



Bieloruský líder v piatok zdôraznil, že šéfovi vagnerovcov neprisľúbil žiadne bezpečnostné záruky ani nebol zodpovedný za jeho bezpečnosť po tom, ako Prigožin so svojimi bojovníkmi podnikol v júni ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému veleniu. Ukončenie tejto krízy v Rusku sprostredkoval - podľa oficiálnej verzie - práve Lukašenko.