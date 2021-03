Poľsko a Ukrajina neplánujú pozastaviť očkovanie vakcínou AstraZenecy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Varšava/Kyjev 15. marca (TASR) - Poľsko a Ukrajina v pondelok oznámili, že nemajú dôvod na to, aby pozastavili očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, informovali agentúry AFP a Reuters.Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski povedal, že prínosy používania vakcíny od AstraZenecy prevážia nad rizikami." povedal Niedzielski na tlačovej konferencii.Viaceré členské krajiny EÚ očkovanie touto vakcínou pozastavili z dôvodu možných vedľajších účinkov vrátane krvácania a tvorby krvných zrazenín, pripomína Reuters.Poľsko podľa Niedzielského nemá dôvody očkovanie AstraZenecou pozastaviť. Krajina sa však bude riadiť odporúčaniami, ktoré by mala Európska agentúra pre lieky (EMA) zverejniť v priebehu tohto týždňa." povedal a dodal, že Poľsko by malo v apríli dostať milión dávok vakcín od AstraZenecy.Pozastaviť očkovanie AstraZenecou podľa AFP neplánuje ani Ukrajina." povedal v pondelok v súvislosti s možným pozastavením ukrajinský minister zdravotníctva Maxym Stepanov.Táto krajina podľa Stepanova nezaznamenala vedľajšie účinky, ktoré by viedli úvahám o pozastavení očkovania.Ukrajina začala s očkovaním na konci februára, čo je neskôr ako väčšina európskych krajín, píše AFP. Krajina dostala 500.000 dávok tejto očkovacej látky vyvinutej britsko-švédskou spoločnosťou AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Mnohí Ukrajinci sú však podľa AFP voči tejto očkovacej látke skeptickí.