Poľsko a Ukrajina podpíšu dohodu o spolupráci pri využívaní dronov
Podľa ministra sa dohoda bude týkať nielen nadobúdania schopností pri používaní bezpilotných lietadiel, ale aj rozvoja spoločných priemyselných iniciatív.
Autor TASR
Kyjev 18. septembra (TASR) - Poľsko a Ukrajina podpíšu dohodu o spolupráci v oblasti využívania dronov a výcviku s nimi. Oznámil to vo štvrtok počas návštevy v Kyjeve poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a vyjadrení ministra na sieti X.
Podľa ministra sa dohoda bude týkať nielen nadobúdania schopností pri používaní bezpilotných lietadiel, ale aj rozvoja spoločných priemyselných iniciatív. „Podpisujeme porozumenie o spolupráci medzi ministerstvami a o získavaní schopností v oblasti používania dronov. Rozhovory budú smerovať aj k rozvoju spoločných priemyselných iniciatív,“ uviedol Kosiniak-Kamysz. Zdôraznil, že Poliaci podľa neho očakávajú ďalšie konkrétne kroky po období intenzívnej humanitárnej pomoci Ukrajine.
Poukázal aj na význam implementácie skúseností z bojiska pre transformáciu poľskej armády a NATO. Zdôraznil úlohu Centra analýzy, výcviku a vzdelávania NATO-Ukrajina (JATEC) v Bydgoszczi, ktoré je podľa neho jedinou inštitúciou priamo prepájajúcou alianciu s Kyjevom.
Kosiniak-Kamysz uviedol, že zo strany Ukrajiny cíti otvorenosť a ochotu k spolupráci. Pripomenul, že napriek občasným emóciám vo vzťahoch oboch krajín majú Varšava a Kyjev spoločný strategický cieľ. „Nepriateľ je inde. Nemôže byť hľadaný medzi nami,“ zdôraznil.
Poľský minister obrany začal svoju návštevu v Kyjeve pietnym aktom na Poľskom vojenskom cintoríne v Bykivni, kde poľská delegácia položila vence. Pri tejto príležitosti upozornil, že vojna na Ukrajine stále pokračuje a denne prináša obete. „Niekto tu prelieva krv, aby sme my mohli byť v bezpečí. Ak nás môže niečo spojiť, je to pôda nasiaknutá poľskou a ukrajinskou krvou,“ vyhlásil.
Vyzdvihol tiež potrebu uchovávania pamäti o obetiach histórie vrátane Volyne a zdôraznil, že tragické skúsenosti zároveň tvoria spoločné puto. „V tej istej zemi je poľská aj ukrajinská krv. To je niečo, čo nás spája,“ dodal Kosiniak-Kamysz.
