Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. november 2026Meniny má Tibor
< sekcia Zahraničie

Poľsko a Ukrajina zriadia pracovné skupiny pre dronové technológie

.
Na snímke stíhačka JAS - 39 Gripen. Foto: TASR - Martin Baumann

Námestník poznamenal, že sa finalizujú rokovania o odovzdaní dvoch stíhačiek MiG-29 Ukrajine výmenou za prístup k jej technológiám v oblasti dronov.

Autor TASR
Varšava 10. novembra (TASR) — Poľsko a Ukrajina sa dohodli na vytvorení spoločných pracovných skupín zameraných na dronové technológie a systémy na obranu proti bezpilotným lietadlám. Zároveň sa blížia k záveru rokovania o odovzdaní ďalších dvoch poľských stíhačiek MiG-29 Ukrajine. V utorok to oznámil námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.

Tomczyk, ktorý je od pondelka na návšteve Kyjeva spolu s prvým zástupcom náčelníka generálneho štábu poľských ozbrojených síl generálom Karolom Domanowským, v príspevku na sieti X uviedol, že Ukrajina súhlasila so sprístupnením technológií na boj proti dronom, ktoré Poľsko potrebuje. V ďalšom príspevku potvrdil, že obe strany podpísali príslušnú dohodu. Dodal, že rokovania v Kyjeve sa týkali aj ďalšej vojenskej spolupráce, bezpečnosti oboch krajín a transferu technológií.

Námestník poznamenal, že sa finalizujú rokovania o odovzdaní dvoch stíhačiek MiG-29 Ukrajine výmenou za prístup k jej technológiám v oblasti dronov.

Poľské ministerstvo obrany a generálny štáb ozbrojených síl koncom minulého roka oznámili zámer odovzdať Kyjevu časť strojov MiG-29. Lietadlá pochádzajúce ešte zo sovietskej éry slúžia v poľskom letectve od roku 1989 a postupne ich nahrádzajú modernejšie stroje. Považujú sa za zastarané a ich životnosť sa blíži ku koncu alebo už uplynula.

Poľsko už v predchádzajúcich rokoch odovzdalo Ukrajine 14 stíhačiek MiG-29. Výmenou za ďalšie lietadlá malo získať prístup k ukrajinským dronovým technológiám. Tomczyk však v júni uviedol, že Kyjev si svoje záväzky v oblasti ich odovzdania nesplnil.

V júni podpísal poľský štátny zbrojársky holding PGZ memorandum o porozumení s ukrajinským výrobcom dronov TAF Industries. Spoločné investície do vývoja bezpilotných technológií s Ukrajinou sa plánujú aj v rámci európskeho finančného programu SAFE.
.

Neprehliadnite

Prezident: Premiér zatiaľ zostáva poverený vedením envirorezortu

VIDEO: Pri Trenčianskych Tepliciach odhalili pamätník americkým letcom

Prieskum: Čo si Slováci myslia o Nežnej revolúcii?

Strelec z Krakova podľahol zraneniam