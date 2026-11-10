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Poľsko a Ukrajina zriadia pracovné skupiny pre dronové technológie
Námestník poznamenal, že sa finalizujú rokovania o odovzdaní dvoch stíhačiek MiG-29 Ukrajine výmenou za prístup k jej technológiám v oblasti dronov.
Autor TASR
Varšava 10. novembra (TASR) — Poľsko a Ukrajina sa dohodli na vytvorení spoločných pracovných skupín zameraných na dronové technológie a systémy na obranu proti bezpilotným lietadlám. Zároveň sa blížia k záveru rokovania o odovzdaní ďalších dvoch poľských stíhačiek MiG-29 Ukrajine. V utorok to oznámil námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.
Tomczyk, ktorý je od pondelka na návšteve Kyjeva spolu s prvým zástupcom náčelníka generálneho štábu poľských ozbrojených síl generálom Karolom Domanowským, v príspevku na sieti X uviedol, že Ukrajina súhlasila so sprístupnením technológií na boj proti dronom, ktoré Poľsko potrebuje. V ďalšom príspevku potvrdil, že obe strany podpísali príslušnú dohodu. Dodal, že rokovania v Kyjeve sa týkali aj ďalšej vojenskej spolupráce, bezpečnosti oboch krajín a transferu technológií.
Námestník poznamenal, že sa finalizujú rokovania o odovzdaní dvoch stíhačiek MiG-29 Ukrajine výmenou za prístup k jej technológiám v oblasti dronov.
Poľské ministerstvo obrany a generálny štáb ozbrojených síl koncom minulého roka oznámili zámer odovzdať Kyjevu časť strojov MiG-29. Lietadlá pochádzajúce ešte zo sovietskej éry slúžia v poľskom letectve od roku 1989 a postupne ich nahrádzajú modernejšie stroje. Považujú sa za zastarané a ich životnosť sa blíži ku koncu alebo už uplynula.
Poľsko už v predchádzajúcich rokoch odovzdalo Ukrajine 14 stíhačiek MiG-29. Výmenou za ďalšie lietadlá malo získať prístup k ukrajinským dronovým technológiám. Tomczyk však v júni uviedol, že Kyjev si svoje záväzky v oblasti ich odovzdania nesplnil.
V júni podpísal poľský štátny zbrojársky holding PGZ memorandum o porozumení s ukrajinským výrobcom dronov TAF Industries. Spoločné investície do vývoja bezpilotných technológií s Ukrajinou sa plánujú aj v rámci európskeho finančného programu SAFE.
Tomczyk, ktorý je od pondelka na návšteve Kyjeva spolu s prvým zástupcom náčelníka generálneho štábu poľských ozbrojených síl generálom Karolom Domanowským, v príspevku na sieti X uviedol, že Ukrajina súhlasila so sprístupnením technológií na boj proti dronom, ktoré Poľsko potrebuje. V ďalšom príspevku potvrdil, že obe strany podpísali príslušnú dohodu. Dodal, že rokovania v Kyjeve sa týkali aj ďalšej vojenskej spolupráce, bezpečnosti oboch krajín a transferu technológií.
Námestník poznamenal, že sa finalizujú rokovania o odovzdaní dvoch stíhačiek MiG-29 Ukrajine výmenou za prístup k jej technológiám v oblasti dronov.
Poľské ministerstvo obrany a generálny štáb ozbrojených síl koncom minulého roka oznámili zámer odovzdať Kyjevu časť strojov MiG-29. Lietadlá pochádzajúce ešte zo sovietskej éry slúžia v poľskom letectve od roku 1989 a postupne ich nahrádzajú modernejšie stroje. Považujú sa za zastarané a ich životnosť sa blíži ku koncu alebo už uplynula.
Poľsko už v predchádzajúcich rokoch odovzdalo Ukrajine 14 stíhačiek MiG-29. Výmenou za ďalšie lietadlá malo získať prístup k ukrajinským dronovým technológiám. Tomczyk však v júni uviedol, že Kyjev si svoje záväzky v oblasti ich odovzdania nesplnil.
V júni podpísal poľský štátny zbrojársky holding PGZ memorandum o porozumení s ukrajinským výrobcom dronov TAF Industries. Spoločné investície do vývoja bezpilotných technológií s Ukrajinou sa plánujú aj v rámci európskeho finančného programu SAFE.