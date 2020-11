Poľsko a USA podpísali dohodu, ktorá posilňuje vojenskú prítomnosť USA

Varšava 9. novembra (TASR) – Poľský prezident Andrzej Duda v pondelok podpísal dohodu, ktorá posilňuje vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa jeho slov by táto dohoda mala byť symbolom priateľstva, ktoré pokračuje nezávisle od politického vývoja, píše agentúra AP.



Poľské pravicové vedenie malo blízke väzby s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa v oblasti obrany a energetiky. Duda v pondelok naznačil, že by rád v partnerstve pokračoval aj za novej vlády USA. „Verím, že naše partnerstvo je nadradené našim politickým presvedčeniam," vyhlásil Duda počas ratifikačnej slávnosti v prezidentskom paláci.



Podpísaním dohody o posilnenej obrannej spolupráci sa počet amerických vojakov na území Poľska zvýši na približne 5500.



Americké ministerstvo obrany v júli v súlade s požiadavkou prezidenta Donalda Trumpa oznámilo, že stiahne 11 900 vojakov z Nemecka, ktorých počet sa tak zredukuje na 24 000.



Spojené štáty do Poľska tiež z Nemecka presunú viaceré svoje veliteľstvá vrátane ústredia 5. zboru pozemných síl USA.